Aprovado projeto para a instalação de estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Largo que leva o nome do líder quilombola localiza-se no bairro Cidade Baixa Foto: Prefeitura de Salvador Largo que leva o nome do líder quilombola localiza-se no bairro Cidade Baixa. (Foto: Prefeitura de Salvador) Foto: Prefeitura de Salvador

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto que altera a lei que prevê homenagem a Zumbi dos Palmares, solicitando a instalação de uma estátua em vez de um busto do líder quilombola no largo que recebeu o seu nome, no bairro Cidade Baixa.

A proposta, aprovada na semana passada, foi apresentada pelo então vereador Alberto Kopittke (PT) em 2015 e desarquivada neste ano pela vereadora Karen Santos (PSOL). Segundo ela, a estátua será erguida com recursos destinados por emendas parlamentares. O projeto segue para sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Kopittke afirmou que Zumbi é considerado o maior símbolo da luta e da resistência do povo negro, inicialmente contra a escravidão e hoje contra o racismo.

Kopittke recordou que, em 2003, uma lei previu homenagem a Zumbi em Porto Alegre, com a colocação de um busto do herói negro no antigo Largo da Epatur, rebatizado com seu nome. “No entanto, até a presente data, não há busto no local, nem mesmo qualquer objeto que remeta ao nome do grande líder negro”, relatou o vereador.

