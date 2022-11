Esporte Croácia aplica goleada de 4 a 1 e elimina o Canadá da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

De virada, a Croácia goleou o Canadá por 4 a 1, na tarde deste domingo (27), pelo grupo F da Copa do Catar.

O jogo começou bem movimentado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Com um minuto de bola rolando, Buchanan cruzou para Alphonso Davies, que balançou as redes e entrou para a história ao marcar o primeiro gol da história do Canadá em Mundiais.

Aos 36 minutos, Perisic recebeu do lado esquerdo, dominou e enfiou a bola para Kramaric. Com um chute cruzado, o atacante bateu no canto e estufou as redes, empatando a partida. Aos 44, Juranovic tocou para Livaja, que bateu no canto direito e virou o placar.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Perisic cruzou na área, e Kramaric ficou com a bola. O jogador dominou, driblou e bateu no canto direito, marcando um golaço. Aos 48, Majer recebeu de Orsic e empurrou para o gol.

Com a vitória, a Croácia eliminou o Canadá e está em primeiro lugar no grupo F, com quatro pontos. Marrocos ocupa a segunda posição, também com 4 pontos e saldo de gols menor do que a líder. A Bélgica está em terceiro lugar, com 3 pontos. A classificação para as oitavas de final será decidida na última rodada.

