Agro 23ª Fenasoja começa dia 28 e espera movimentar cerca de R$1 bilhão em novos negócios

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

O Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, conta com uma estrutura de pavilhões com total de 10.000m² para receber a feira Foto: Divulgação/Fenasoja Foto: Divulgação/Fenasoja

De 28 de abril a 08 de maio, a atenção do setor do agronegócio e do público interessado na área estará voltada à Santa Rosa, sede da Fenasoja 2022. A 23ª edição da maior feira multissetorial do Estado espera receber mais de 250 mil visitantes, inclusive internacionais, e movimentar aproximadamente R$1 bilhão em novos negócios.

Reunindo cerca de 600 expositores, o evento promete trazer as maiores inovações sobre o setor de maquinários, sementes, exposição de cultivares, acesso ao crédito rural mais atrativo e tecnologias de manejo. Indústria e comércio, pecuária e agricultura familiar também são segmentos que contarão com pavilhões exclusivos para encantar o público.

Um dos destaques da feira será o painel sobre irrigação com representantes do Senado Federal, assim como o encerramento nacional da colheita da soja. “É na Fenasoja onde serão apresentados os números que mostram uma produção maior de soja em 2022 do que no ano passado, colocando o Brasil novamente como o maior produtor do mundo”, comemora o presidente da feira, Elias Dallalba.

Como a última Fenasoja aconteceu apenas em 2018, o clima desta edição é de muito otimismo, conforme ressalta o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei: “É um evento que movimenta a economia local, traz o centro político do Estado para a região e impacta diretamente as cadeias produtivas, potencializando os negócios e investimentos no setor.”

Ao longo dos 11 dias de programação, quem participar da Fenasoja ainda poderá aproveitar novas experiências gastronômicas, conhecer o artesanato local e curtir shows de grandes nomes nacionais, como Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Matheus Fernandes, entre outras atrações. Além disso, outra novidade da feira é o Pavilhão Tecnológico, espaço dedicado ao desenvolvimento de empresas e startups tecnológicas com foco no agronegócio.

O valor da entrada no Parque de Exposições varia de R$10,00 a R$20,00 e os ingressos podem ser adquiridos pelo site da feira: www.fenasoja.com.br.

