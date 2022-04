Acontece Confirmada a transferência do Governo do RS para Santa Rosa durante a Fenasoja

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Gabinete de Ranolfo atenderá no Parque de Exposições durante os dias 29 e 30 de abril, confirma prefeito Anderson Mantei. Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

O governador do RS Ranolfo Vieira confirmou a transferência do Governo do Estado para Santa Rosa durante dois dias, 29 e 30 de abril. Ranolfo estará em expediente com seu gabinete no Parque de Exposições de Santa Rosa durante a Fenasoja 2022. A confirmação foi oficializada na manhã desta quarta-feira (20), ao prefeito Anderson Mantei, que esteve no Palácio Piratini, acompanhado do deputado Aloísio Classmann.

Entre as novidades confirmadas a Mantei, está um encontro internacional que ocorrerá no Parque da Fenasoja, com a presença dos governadores da província de Misiones-Argentina e de Itapuá-Paraguai. “Será um encontro entre os três governadores, algo inédito, quando as lideranças tratarão da integração comercial, cultural que envolve os povos dos três estados. É algo sensacional e uma oportunidade grandiosa para laços serem estreitados, possibilitando o fortalecimento de ações comerciais entre os países”, comemorou Mantei.

A confirmação foi comemorada pelo presidente da Fenasoja 2022, Elias Dallalba, que salientou que a ação trará ainda mais visibilidade e mostrará o posicionamento da feira no trabalho em prol do desenvolvimento. “Estamos trabalhando com uma programação voltada a discutir soluções desenvolvimentistas para a região, visando à integração com estados que têm ligação comercial com o nosso. Será uma grande Fenasoja”, adiantou.

A Fenasoja acontece de 28 de abril a 08 de maio, no Parque de Exposições de Santa Rosa.

