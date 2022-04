Acontece Comissão Jovem garante espaço para entreter o público

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Durante o final de semana, integrantes da Comissão jovem realizaram pinturas de amarelinhas no Parque de Exposições da Fenasoja. Foto: Reprodução Fenasoja 2022 Foto: Reprodução Fenasoja 2022

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Garantir entretenimento e relembrar brincadeiras da infância, estes são os principais objetivos da ação que está sendo pensada para o visitante. Durante o final de semana, integrantes da Comissão jovem realizaram pinturas de amarelinhas no Parque de Exposições.

A Comissão presidida por Laisa Gabriela Dallalba e João Pedro Ferreira, que adiantam que o objetivo é que as pessoas ao caminhar pelo parque, se deparem com as amarelinhas e comecem a jogar. “A ideia é promover interação e momentos de integração de pessoas de diferentes idades. Sabemos que é uma brincadeira que vem de geração em geração, e eles se reencontrarão no Parque ao longo dos 11 dias da Fenasoja 2022”, afirmou Laisa.

Outra novidade é que a Comissão Jovem executará o Espaço Kids, exclusivo nesta edição para os filhos dos presidentes e integrantes de Comissão Central, será um local de cuidado às crianças enquanto os pais trabalham. Segundo João Pedro, para 2024 há a intenção de estender esse atendimento ao público visitante também.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece