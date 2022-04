Acontece Câmara Rio-Grandense do Livro tem nova agência: hub PFC assume a comunicação e promete Feira do Livro inesquecível

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

O hub de comunicação Propaganda Futebol Clube (PFC) assumiu a comunicação da Câmara Rio-Grandense do Livro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No dia 23 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Livro. Data essa celebrada de forma ainda mais especial pela PFC, um hub de comunicação em Porto Alegre, que recentemente assumiu a conta da Câmara Rio-Grandense do Livro, produtora de um dos mais importantes e representativos eventos culturais na cidade, a Feira do Livro.

Na 68ª edição da Feira do Livro, há a expectativa da volta integral do público, já que a edição de 2020 foi totalmente virtual e a de 2021 contou com um modelo híbrido devido às complicações da pandemia.

Para que o evento seja o sucesso que sempre foi, a agência se prepara para inúmeros desafios comunicacionais, buscando aproximar o público da Feira e empregando uma nova e moderna cara à atividade tradicional da capital.

“Sabemos que o desafio é enorme, mas contando com uma comunicação afetiva e efetiva, não mediremos esforços para fazer com que esta edição da Feira do Livro seja inesquecível para todos que participem”, afirma Marcos Eizerik, CMO do hub de comunicação.

