Acontece Unicred Integração elege novo conselho e muda estatuto para livre admissão

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Cooperados da Unicred Integração elegeram novo Conselho Administrativo de forma on-line, no último dia 9 de abril Foto: Débora Silva Foto: Débora Silva

O mês de abril foi marcado pela realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) da Unicred Integração. Na ocasião, entre a apresentação de resultados para os cooperados e a prestação de contas por parte da cooperativa, que contou com resultados positivos e apontam o constante crescimento da Unicred, também foi realizada a eleição do novo Conselho Administrativo da Unicred Integração.

Segundo Adalberto Veiga, diretor de Administração e Operações da Unicred Integração, a participação dos cooperados foi satisfatória. “Foi um dia muito proveitoso, pois o momento assemblear é o fórum máximo de nossa governança, onde podemos nos dirigir aos nossos cooperados e prestar contas sobre a cooperativa, assim como tomar as decisões necessárias para o futuro do nosso empreendimento”, afirma.

A nova gestão compreenderá o período de maio de 2022 a abril de 2025. Entre os nomes escolhidos estão o Dr. Antonio Cesar de Oliveira Cé, como presidente, e os Drs. Hélio Francisco Rosa Ramos e Fábio Cunha de Andrade, como 1º e 2º vice-presidente, respectivamente. Quanto ao conselho administrativo efetivo, foram eleitos os nomes Deize de Zorzi Piccoli, Flávio Sauer, Gustavo Dantas Lahm, Irani Zanettini, João Luiz Martins Krás Borges, Marco Aurelio Gomes Barbosa, Pedro Amaral Brito Leite e Ubirajara Terra. Já o conselho administrativo suplente ficou composto pelos cooperados Adamir Jesus da Rocha Gomes, Filipe Lisboa de Carli e Ronaldo Brunetta Gazzola.

Em assembleia, Unicred Integração anuncia plano de expansão

De acordo com o diretor Executivo da Unicred Integração, Vanderlei Fiametti, a assembleia é o momento máximo para a entidade, quando o associado se manifesta em sua maior plenitude. Além da prestação de contas e aprovação do planejamento estratégico para os próximos anos, é durante a Assembleia Geral Ordinária que outros tópicos importantes são abordados.

“Os principais pontos foram o relatório de gestão, que tratou da expansão da cooperativa para o Nordeste, das inaugurações em Fortaleza e Natal. E também as reestruturações que acontecem nas Unidades da cooperativa no Rio Grande do Sul”, afirmou.

Quanto à Assembleia Geral Extraordinária, os principais assuntos tratados foram a expansão da área de atuação da Unicred Integração, com a incorporação de mais 6 municípios e a decisão da cooperativa de atuar no formato livre admissão, saindo do regimento segmentado.

“Isso possibilita que praticamente qualquer pessoa física ou jurídica possa fazer parte da nossa cooperativa, com poucas exceções. A ideia é que a Unicred Integração possa avançar ainda mais junto à sua área de atuação e aproveite novas oportunidades, ganhando escala e trazendo mais eficiência aos seus cooperados e à comunidade”, explicou Fiametti.

Para o presidente da Unicred Integração, Dr. Antonio Cesar de Oliveira Cé, as assembleias foram importantes para mostrar aos cooperados pontos importantes da estratégia da Unicred, como a necessidade de capitalizar a cooperativa através do fundo de reserva.

“Isso nos dará mais solidez e novas oportunidades de negócios, possibilitando melhores resultados que serão revertidos aos nossos cooperados”, explicou.

Sobre a Unicred Integração

A Unicred Integração ganhou essa denominação em 1º de abril de 2013, a partir da unificação de três forças cooperativas regionais gaúchas: Unicred Nordeste (sede em Caxias do Sul), Unicred Litoral Sul (sede em Rio Grande) e Unicred Pelotas. Atualmente com mais de 12 mil cooperados, proporciona suporte financeiro por meio de créditos, aplicações financeiras e prestação de serviços da forma mais simples e benéfica. Organizada em bases democráticas, busca atender às necessidades dos cooperados, que também são donos da instituição financeira. Nos últimos dois anos, a Unicred Integração ampliou sua área de atuação e agora conta com Unidades em Fortaleza (Ceará), Natal (Rio Grande do Norte) e Teresina (Piauí).

