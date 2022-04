Acontece General e ex-ministro da Segurança da Presidência da República lança sua autobiografia

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

O general José Elito Siqueira tem 47 anos de vida militar e cinco como Ministro de Estado no governo Dilma Rousseff Foto: José Varella/ASN Foto: José Varella/ASN

A vida profissional do general José Elito Siqueira virou livro. São 47 anos dedicados ao exército, cinco anos como Ministro de Estado e mais de 30 condecorações nacionais e internacionais no currículo. Intitulado “De Sergipe a General-de-Exército e Ministro de Estado”, a obra vai reunir as experiências e aprendizados de Elito durante a sua trajetória em diversos cargos e ações estratégicas de segurança.

“Sempre relutei muito em escrever uma biografia, mas durante a pandemia meus familiares e amigos me estimularam. Então veio a ideia que está representada na capa do livro, compartilhar fatos, lições e valores. Ao todo, são 600 páginas ilustradas, vividas no Brasil e no exterior, e que servem como reflexão e motivação para qualquer cidadão ou cidadã”, explicou o general.

O evento de lançamento vai ocorrer presencialmente no dia 13 de maio, às 18h, na reitoria da Universidade Tiradentes (Av. Murilo Dantas, 300 – Farolândia, Aracaju – SE).

Sobre o general

José Elito Carvalho Siqueira nasceu em Aracaju, em 26 de novembro de 1946. Incorporou às Fileiras do Exército em 15 de abril de 1964, na Escola Preparatória de Cadetes, sediada em Campinas, São Paulo. Foi declarado aspirante a oficial cinco anos depois e classificado no Regimento Escola de Infantaria, no Rio de Janeiro-RJ. A promoção ao posto de general veio em 31 de julho de 2007.

Possui diversos cursos militares realizados no Brasil e no exterior. Exerceu cargos e funções como o de instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, comandante do 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, comandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas, adido Militar do Exército e da Aeronáutica na África do Sul e Oficial de Gabinete do Ministério do Exército e da Casa Militar da Presidência da República, em Brasília.

Nomeado por Dilma Rousseff para o cargo de ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, coube ao aracajuano a responsabilidade de, entre outras atividades, coordenar ações de inteligência federal e de segurança da informação e cuidar da segurança pessoal da presidenta, vice-presidente e de seus familiares, bem como dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência.

