Economia Dólar cai a R$ 5,43, menor valor do ano, com otimismo sobre acordos dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

No último pregão do primeiro semestre, a moeda americana acumulou queda de 12,08% em 2025.

O dólar encerrou esta segunda-feira (30) em queda de 0,91%, cotado a R$ 5,4335. É o menor valor desde setembro do ano passado (R$ 5,4241). No último pregão do primeiro semestre, a moeda americana acumulou queda de 12,08% em 2025.

Já o Ibovespa fechou em alta de 1,45%, alcançando 138.855 pontos. A bolsa acumulou alta de 15,44% no primeiro semestre.

A agenda econômica da semana está movimentada, com a expectativa de divulgação de novos dados de atividade tanto no Brasil quanto no exterior. Nesta segunda-feira, foi divulgado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontou a criação de mais de 148 mil vagas formais em maio, elevando o saldo acumulado do ano para 1 milhão de postos de trabalho.

O Boletim Focus, que reúne projeções do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos, apontou que os economistas reduziram suas estimativas para a inflação brasileira pela quinta semana seguida.

Além disso, investidores repercutem os dados de emprego do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em maio, a economia brasileira criou 148,99 mil vagas formais, um aumento de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram geradas 139,55 mil vagas.

No exterior, investidores acompanham indicadores econômicos dos Estados Unidos e da Europa, além de monitorarem a tramitação do projeto de lei orçamentário do presidente Donald Trump, que avançou no Senado no final de semana.

O foco dos mercados está voltado para a política monetária, com a divulgação de novos dados de atividade e declarações de dirigentes do Fed.

Na semana passada, o índice de preços PCE subiu 0,1% em maio, repetindo a taxa de abril. No acumulado de 12 meses, a inflação medida pelo PCE foi de 2,3%, ante 2,2% no mês anterior, segundo o Departamento de Comércio dos EUA.

O órgão também apontou uma queda inesperada nos gastos dos consumidores em maio, devido à redução nas compras antecipadas de bens, como veículos, antes da imposição de tarifas. O recuo foi de 0,1%, após uma alta revisada de 0,2% em abril.

O resultado animou os mercados, pois reforça a expectativa de que o Fed poderá reduzir os juros em breve.

Por fim, os desdobramentos do projeto de lei orçamentária dos EUA também estão no radar. A votação final da proposta, chamada de One Big Beautiful Bill (“Um grande e belo projeto”, em tradução livre), está prevista para hoje no Senado.

Se aprovado, o texto retorna à Câmara dos Deputados e, em seguida, segue para sanção presidencial.

Enquanto que na Europa, também nesta segunda-feira (30), o Banco Central Europeu (BCE) anunciou que irá revisar sua estratégia de juros, após ter sido surpreendido por aumentos de preços nos últimos anos.

A nova estratégia de cinco anos do BCE surge após um período turbulento, em que o banco passou da preocupação com a deflação durante a pandemia para uma crise de custo de vida agravada pela invasão da Rússia à Ucrânia e, mais recentemente, pelas interrupções da guerra comercial.

2025-06-30

2025-06-30