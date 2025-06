Esporte Fluminense vence com autoridade a Inter de Milão e está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

O Fluminense foi superior durante a maior parte do jogo e precisou de apenas dois minutos para largar na frente Foto: Lucas Merçon/Fluminense O Fluminense foi superior durante a maior parte do jogo e precisou de apenas dois minutos para largar na frente. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor das Laranjeiras venceu a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos e avançou no mata-mata.

Cano e Hércules marcaram para o time de Renato Portaluppi. Dessa forma, Fluminense e Palmeiras agora são os únicos representantes brasileiros no Mundial, já que Botafogo e Flamengo foram eliminados. O Fluminense foi superior na primeira etapa e precisou de apenas dois minutos para largar na frente. No lance, Arias recebeu de Martinelli e cruzou. A bola desviou em Bastoni, e Cano, livre na área, aproveitou a oportunidade para cabecear entre as pernas de Sommer e fazer 1 a 0 para o Tricolor.

Os cariocas ainda perderam a chance de ampliar com Samuel Xavier, que chutou rente à meta defendida pelo suíço, aos 29. A melhor oportunidade dos italianos saiu aos 36, quando Mkhitaryan recebeu na área, passou para Dimarco, e Fábio espalmou para evitar. Na sequência, o Tricolor chegou a marcar com Ignácio, mas teve o gol anulado por impedimento do zagueiro.

Ainda antes do intervalo, Renato Portaluppi se envolveu em uma confusão com Mkhitaryan. O treinador chutou a bola para longe bem na hora que meia da Inter ia cobrar lateral. O árbitro deu amarelo ao comandante tricolor. Em desvantagem, a Inter voltou melhor para o segundo tempo e rodou a bola em busca de um espaço na defesa adversária mas sem tanta efetividade. Quem assustou primeiro, porém, foi o Flu. Aos 16, Arias mandou uma bomba de fora da área no cantinho, mas Sommer fez grande defesa.

Os italianos responderam e só não deixaram tudo igual aos 23, porque De Vrij, sozinho na pequena área, mandou de primeira para fora.

A intensa entrega dos homens de defesa e de meio do Fluminense cobrou seu preço no segundo tempo. Martinelli e Nonato, que fizeram excelente jogo, deixaram o campo exaustos para as entradas de Lima e Hércules. Cano também deixou o campo para a entrada de Everaldo, que recebeu apoio da torcida presente no estádio.

Depois disso, a Inter seguiu pressionando, enquanto o Fluminense se fechou e ainda contou com ”milagres” Fábio em dois chutes de Lautaro Martínez. Até que aos 37, Lautaro girou, bateu de esquerda e viu a bola carimbar a trave.

A reta final foi de pura pressão da Inter. Só que Hércules marcou nos acréscimos para matar o jogo e colocar o Fluminense nas quartas do Mundial de Clubes.

2025-06-30