Acontece CIEE-RS inicia a semana com mais de 3,7 mil vagas de estágio

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

As oportunidades contemplam estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) abre a semana com mais de 3,7 mil vagas de estágio em todas as regiões do estado. As oportunidades contemplam estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, com vagas em diversas áreas do conhecimento e bolsas que podem chegar a R$ 1.676,36.

O cadastro pode ser feito diretamente no site do CIEE-RS. Para facilitar a inscrição, é importante anotar o código da vaga de interesse, que será solicitado na busca pela plataforma.Informações e cadastro: https://cieers.org.br/conjuntos

Vagas em destaque

Curso Cidade Bolsa-Auxílio Código da Vaga Direito Porto Alegre R$ 1.200,00 25/45503-7 01 Administração (Superior e Técnico), Logística, Marketing e PP Porto Alegre R$ 1.500,00 25/47799-5 01 Engenharia Elétrica e Técnico em Eletrônica Caxias do Sul R$ 1.100,00 25/41835-2 01 Engenharia de Automação, Elétrica, Produção e TI Guaíba R$ 1.500,00 25/15402-9 01 Qualidade (Superior e Técnico) Rio Grande R$ 1.518,00 25/48686-2 01 Engenharia Civil Novo Hamburgo R$ 1.676,36 25/49245-5 01 Segurança do Trabalho Passo Fundo R$ 1.400,00 25/48434-7 01 Administração (Superior, Técnico e Ensino Médio) Panambi R$ 1.500,00 25/48050-3 01 Medicina Veterinária Lajeado R$ 1.000,00 25/47284-5 01

Vagas por unidade operacional do CIEE-RS

Além das vagas em destaque, a plataforma Conjuntos permite filtrar as oportunidades por até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Veja a distribuição de vagas por unidade operacional:

Unidade Operacional Número de Vagas Porto Alegre 1804 Novo Hamburgo 359 Gravataí 527 Caxias do Sul 363 Passo Fundo 212 Lajeado 149 Santa Maria 123 Pelotas 129 Santo Ângelo 99

Processos seletivos públicos com inscrições abertas

O CIEE-RS também conduz processos seletivos públicos para estágios. Confira as oportunidades com prazos vigentes:

Empresa Período de Inscrição Vagas Data da Prova ou Seleção Prefeitura Municipal de Restinga Seca 23/06/2025 a 30/10/2025 CR Chamamento Público Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) 24/06/2025 a 10/07/2025 26 + CR Prova online: das 00h de 15/07 às 23h59 de 16/07 Prefeitura Municipal de Torres 26/06/2025 a 21/07/2025 CR Sorteio Eletrônico Prefeitura Municipal de Esperança do Sul 27/06/2025 a 29/08/2025 3 + CR Chamamento Público Município de Horizontina 27/06/2025 a 11/07/2025 2 + CR Prova: 17/07/2025

Mais informações e inscrições: https://www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos

