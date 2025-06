Acontece Com quase 100 metros de altura, novo prédio será o mais alto de Porto Alegre nas últimas seis décadas

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Foto: Divulgação

Com 32 andares e 98 metros de altura, o ORA — Studios do Cais será o prédio mais alto de Porto Alegre nas últimas seis décadas e o primeiro no novo plano diretor do Centro da capital gaúcha. Mas seu impacto vai além da altura. Localizado na avenida Siqueira Campos, a poucos passos do Cais Mauá e da orla do Guaíba, o projeto inaugura um novo ciclo de investimentos na região central da cidade.

Com investimento estimado em R$ 100 milhões, o ORA terá unidades residenciais de 25 a 75 metros quadrados e áreas compartilhadas como coworking, rooftop com piscina, lavanderia coletiva, academia e uma praça aberta no térreo com áreas comerciais.

“A entrada da Dwell em Porto Alegre é fruto de um planejamento estruturado que já vinha sendo desenhado há pelo menos três anos. O ORA, nosso segundo emprendimento na capital, representa uma aposta estratégica no potencial de valorização do Centro Histórico e na retomada da vitalidade econômica da capital. Acreditamos que Porto Alegre vive um ponto de inflexão, e queremos fazer parte dessa transformação com um produto que dialoga com a cidade e com o futuro do morar. Um produto que será um ícone da cidade.”, afirma Leandro Barros, presidente e fundador da Dwell Empreendimentos.

O projeto nasce a partir da interpretação da verdadeira vocação do terreno, em diálogo com as transformações em curso no Centro Histórico de Porto Alegre: o desejo renovado por centralidade, a valorização da mobilidade urbana, os novos formatos de morar e a reocupação qualificada do espaço construído.

Foto: Divulgação

Mais do que responder a essas tendências, o ORA se desenvolve em sintonia com elas — resultado de uma leitura desse contexto a OSPA estruturou o ativo imobiliário que, em coautoria com a Dwell Incorporações, é guiado por um viés de urbanismo atento ao contexto, às pessoas e às possibilidades do lugar.

“Começamos pela cidade. O projeto foi desenhado a partir de dados urbanos e do potencial de requalificação da região central. Só depois disso buscamos uma incorporadora parceira para viabilizá-lo. A parceria com a Dwell aconteceu pelo alinhamento de visão, capacidade de execução e entrada estratégica no mercado de Porto Alegre”, afirma Rodrigo Rocha, sócio da Ospa à frente do projeto.

O lançamento comercial está previsto para o segundo semestre de 2025. A abertura do plantão de vendas será anunciada nas próximas semanas.

Sobre a Dwell

Fundada pelo empresário Leandro Barros, a Dwell atua há mais de 18 anos no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Com uma trajetória marcada por solidez, inovação e crescimento contínuo, a incorporadora soma mais de mil unidades entregues apenas em Caxias do Sul, além de diversos empreendimentos em todo o estado gaúcho, incluindo Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, São Leopoldo e Gramado, além de Passo de Torres, em SC.

Em 2025, a Dwell foi novamente reconhecida com o Prêmio INTEC Brasil, figurando entre as 80 maiores construtoras do país. Esta é a sexta vez consecutiva que a empresa integra o prestigiado ranking, que considera a metragem total construída para destacar as incorporadoras que mais impulsionam o desenvolvimento urbano no Brasil.

