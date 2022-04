Acontece Fenasoja 2022 aguarda mais de cinco mil visitantes estrangeiros

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para 2022, segundo a Comissão de Relações Internacionais presidida por Daniel Zimmermann Führ, são esperados mais de cinco mil visitantes estrangeiros no Parque Alfredo Leandro Carlson, de 28 de abril a 08 de maio. Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fenasoja é a feira com maior número de visitantes estrangeiros do Rio Grande do Sul. Para 2022, segundo a Comissão de Relações Internacionais presidida por Daniel Zimmermann Führ, são esperados mais de cinco mil visitantes estrangeiros no Parque Alfredo Leandro Carlson, de 28 de abril a 08 de maio.

Segundo Daniel, a estimativa está ligada às atividades de fortalecimento das relações internacionais, conduzidas por sua comissão. “Buscamos promover a integração na microrregião do Mercosul em que estamos inseridos, auxiliando no desenvolvimento socioeconômico da comunidade. Estamos fazendo isso através de atos de divulgação feitos pessoalmente na Argentina e no Paraguai, onde sempre somos bem recebidos”, destaca.

Entre as novidades desta edição é a cobrança de meio-ingresso para estrangeiros no acesso ao parque. “Optamos em cobrar R$ 10,00 de acesso ao parque, como uma forma de garantir a cordialidade e reforçar nossa união entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Queremos receber muito bem os visitantes, e por isso garantimos uma casa de câmbio dentro do parque, medida que era solicitada em outras edições”, explicou Daniel.

Entre os projetos da Comissão de Relações Internacionais que serão executados ao longo dos 11 dias da feira, está o Seminário Internacional de Integração Transfronteiriça, que acontecerá no dia 06 de maio, das 10h às 13h. No mesmo dia, as 16h30min acontecerá a reunião da Febap Internacional. No sábado, dia 07, ocorrerá a 1ª Copa Internacional de Padel no Berço Nacional da Soja, no Propadel, das 09h as 22h.

A Fenasoja 2022 acontece de 28 de abril a 08 de maio, em Santa Rosa e já vende ingressos antecipados de acesso ao parque ao preço de R$ 15,00, através do site da feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece