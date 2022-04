Acontece Esquadrilha da Fumaça se apresentará no dia 29, durante a Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O esquadrão celebra no mês de maio deste ano o seu aniversário de 70 anos. E retomou suas apresentações pelo país após ter interrompido viagens em decorrência da pandemia do coronavírus. Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Esquadrilha da Fumaça confirmou oficialmente que estará em Santa Rosa na sexta-feira, dia 29 de abril, realizando uma apresentação durante a Fenasoja 2022. A apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, acontecerá as 16 horas, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, com a presença confirmada de estudantes de escolas da região.

O esquadrão celebra no mês de maio deste ano o seu aniversário de 70 anos. E retomou suas apresentações pelo país após ter interrompido viagens em decorrência da pandemia do coronavírus.

O coordenador da Fenasoja 2022, Cleo Rockenbach, lembra que a Esquadrilha da Fumaça tinha uma apresentação marcada para a Fenasoja de 2010, quando toda a estrutura estava na cidade, no dia 04 de maio, para realizar a apresentação, mas não ocorreu devido ao mau tempo. “Agora estamos com uma ótima expectativa, pois depois de 12 anos teremos esta linda apresentação que ficará marcada na Fenasoja 2022”, disse Cleo.

A Fenasoja 2022 acontece de 28 de abril a 08 de maio, no Parque de Exposições de Santa Rosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece