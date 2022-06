Rio Grande do Sul 2,4 milhões de contribuintes já se cadastraram no Programa Nota Fiscal Gaúcha

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

O programa ganhou 100 mil cadastrados em um mês Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O programa ganhou 100 mil cadastrados em um mês. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) chegou a 2,4 milhões de cadastrados, com 100 mil novos participantes em apenas um mês. Segundo o governo gaúcho, um dos principais impulsionadores do programa é o Receita Certa, modalidade iniciada em agosto 2021 que funciona como uma espécie de “cashback gaúcho”.

A iniciativa tem como objetivo distribuir aos gaúchos parte do incremento real da arrecadação com o ICMS proveniente do comércio varejista. Pelas regras do Receita Certa, sempre que o varejo tem crescimento de arrecadação em um trimestre, parte desse aumento é devolvido aos cidadãos que pediram CPF nas suas notas fiscais na hora da compra.

O Receita Certa, que já premiou 1,5 milhão de cadastrados na primeira rodada e 1,8 milhão na segunda, estimula o cidadão a incluir o CPF na hora das compras e, desde a sua criação, ajuda o programa a garantir 400 mil novos cadastrados.

Sobre o NFG

O Nota Fiscal Gaúcha, coordenado pela Receita Estadual, é um programa que incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal.

Por meio do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro e têm outros benefícios. Atualmente, o NFG tem mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,6 mil entidades indicadas.

