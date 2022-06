Dicas de O Sul Ex-presidente do Tribunal de Justiça do RS lança livro sobre direito tributário

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Difini entregou o convite para o lançamento à presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS Difini entregou o convite para o lançamento à presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

O desembargador aposentado e ex-presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) Luiz Felipe Silveira Difini lançará, na terça-feira (14), o livro “Curso de Direito Tributário”.

Com sessão de autógrafos, o evento iniciará às 18h na Sala dos Professores da Faculdade de Direito da UFRGS, em Porto Alegre. A obra aborda temas da parte geral do direito tributário, examinando e analisando a jurisprudência dos tribunais, trazendo uma visão geral do segmento de direito financeiro e a aplicação na prática.

Nesta semana, Difini esteve no TJ-RS para entregar um convite para o lançamento à presidente da Corte, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

