Porto Alegre Morre trabalhador que caiu do décimo andar de um prédio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Tragédia ocorreu na avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas Foto: Reprodução/Google Tragédia ocorreu na avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas. (Foto: Reprodução/Google View) Foto: Reprodução/Google

O HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre confirmou, na manhã desta quinta-feira (09), a morte do jovem que caiu do décimo andar de um prédio na avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas.

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (08), quando Wagner Teixeira fazia reparos na parede de um apartamento. O trabalhador foi levado em estado grave para o HPS, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele era funcionário de uma empresa e estava sozinho no momento da queda, que ocorreu quando o rapaz tapava um buraco de um aparelho de ar-condicionado.

As causas do acidente estão sendo investigadas. Também é apurado se o homem usava equipamentos de proteção. A vítima morava em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

