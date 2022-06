Esporte Torcedores gaúchos lucram com apostas on-line no Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

A escolha de uma boa casa de apostas é algo prioritário para quem quiser jogar com segurança e mais possibilidade de sucesso Foto: Reprodução

Com o Internacional e o Juventude lutando por boas posições na Série A e o Grêmio perto do G4 da divisão de acesso, os torcedores gaúchos – uns dos mais apaixonados do País pelo futebol – também têm descoberto formas de ainda ganhar dinheiro enquanto assistem aos jogos de seus clubes de coração.

Nesse contexto, as apostas esportivas estão entre os destaques. Colorados e gremistas estão entre os que mais fazem seus lances pela internet por meio de mais de 200 bookmakers nacionais e estrangeiros, e empresas do ramo já estampam suas marcas não apenas nos materiais esportivos dos gigantes da Região Sul do País como nos estádios.

Para quem nunca fez uma aposta pela internet em alguma partida de futebol ou em outro esporte, talvez seja bom informar desde já que a atividade já está legalizada no Brasil desde o final de 2018. Os gaúchos podem apostar sem medo, pois não estarão cometendo irregularidade.

Basta que a pessoa tenha idade mínima de 18 anos, um simples aparelho de celular e internet de qualidade que já começará a apostar. Tudo pode ser feito pelos tradicionais PCs ou notebooks ou por um dispositivo móvel, o que dá muita tranquilidade e conforto para os jogadores. É possível jogar onde e quando quiser!

A escolha de uma boa casa de apostas é algo prioritário para quem quiser jogar com segurança e mais possibilidade de sucesso em suas apostas. Uma boa coisa é pesquisar sobre as gigantes internacionais do segmento, que dispõem de sofisticados sistemas de criptografia para a proteção de dados e valores.

Duas das maiores empresas do mundo em termos de bookmakers são a britânica Bet 365 – líder mundial no segmento – e a Sportingbet. Ambas têm milhões de clientes em todos os continentes e equipes de colaboradores em mais de uma praça. Além disso, dispõem de certificados de licenciamento e qualidade.

Um grande atrativo é o sistema de cotações (odds) que funciona de maneira bem similar ao existente nas principais bolsas de valores do mundo. Um exemplo: no jogo do Inter pelo Brasileirão Série A contra o Santos, o Colorado tinha odd de 3.10, e os santistas, que jogaram em casa na quarta-feira, 2.40 de cotação. Isso demonstra que uma aposta vitoriosa nos gaúchos rendeu um ganho maior para o apostador.

Nesta semana, também foi possível apostar em um duelo na Série B, na qual figura o Imortal Tricolor. O Grêmio tinha o favoritismo contra o Novorizontino. O clube de Porto Alegre estava com cotação de 1.53 contra 6.00 dos paulistas e 3.60 para o empate. Isso demonstra que o Novorizontino era um tremendo “azarão” para o confronto na capital gaúcha.

Além de poder apostar no vencedor de uma partida, o apostador também tem como fazer lances em números de gols, placar ao término do primeiro tempo, artilheiros de um confronto e mesmo em quem será o campeão de um torneio. Ligas internacionais como a Champions, a Premier League e eventos em outros esportes como a NBA também estão entre as centenas de possibilidades de apostas.

Concluindo, o segmento de apostas tem sido um dos que mais crescem no Brasil, tendo movimentado quase R$ 7 bilhões em 2020, dado mais recente disponível. Já há no nosso País quem lucre mais de R$ 5 mil mensais com tais apostas. Agora é só fazer sua aposta. A diversão para os gaúchos já vai começar!

