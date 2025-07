Mundo Sobe para 78 o número de mortos por enchentes no Estado americano do Texas; vítimas incluem 28 crianças

Inundações atingiram região central do Estado americano após fortes chuvas e transbordamento do Rio Guadalupe. (Foto: Reprodução)

Subiu para 78 o número de mortos após uma série de enchentes repentinas atingir a região central do Texas, nos Estados Unidos. Autoridades do condado de Kerr, o mais afetado, relataram que 16 corpos foram recuperados nesse domingo (6), e 10 meninas de um acampamento de verão e uma mulher ainda estão desaparecidas. O número de mortos ainda deve subir, segundo autoridades estaduais e locais.

A tragédia ocorreu entre a noite de quinta-feira (4) e a madrugada de sexta (5), durante o feriado de Independência dos EUA. Chuvas torrenciais provocaram o transbordamento do Rio Guadalupe, um dos principais cursos d’água do estado.

O chefe da polícia do condado de Kerr, Larry Leitha, afirmou que com os corpos encontrados até o momento, 68 das 78 vítimas confirmadas estavam na região. O balanço de mortos inclui 28 crianças. A tragédia é uma das mais letais já registradas no condado.

“Corpos estão sendo recuperados de leste a oeste, em todos os lugares”, disse o administrador municipal de Kerrville, Dalton Rice. “Nunca vi algo assim.”

As outras oito mortes decorrentes de enchentes estão em condados vizinhos a Kerr. Quatro pessoas morreram em Travis — condado da capital Austin —, duas em Burnet, uma em Kendall, e uma em Tom Green.

“Ainda há fortes precipitações hoje. Tristemente, prevemos que [o número de mortos] continue aumentando”, disse o vice-governador do Texas, Dan Patrick, em entrevista à emissora americana “Fox News”.

O Rio Guadalupe atravessa o Texas Hill Country, área montanhosa e turística a noroeste de San Antonio. A elevação abrupta das águas — cerca de 9 metros em apenas duas horas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia — surpreendeu moradores e turistas em cidades como Hunt, Kerrville e Ingram, no condado de Kerr, um dos mais atingidos.

— Veja o balanço total de mortos, desaparecidos e resgatados até a noite desse domingo:

* Mortes confirmadas: 78 (sendo 28 crianças);

* Desaparecidos: ao menos 41 (deste total, 10 meninas e uma monitora do acampamento Camp Mystic, e 13 em Travis);

* Resgatados: mais de 850, segundo Trump;

* Áreas afetadas: condados de Kerr, Travis, Burnet, Kendall e Tom Green, na região central do Texas;

* Alertas de nova chuva: permanecem válidos para a região até segunda-feira (7).

Acampamento infantil

Entre as vítimas estão ao menos duas meninas e uma monitora do tradicional acampamento cristão Camp Mystic, fundado em 1926 e localizado às margens do Rio Guadalupe, em Hunt. Cerca de 750 crianças participavam das atividades quando a enchente atingiu o local por volta da 1h30 da madrugada de sexta-feira.

“O acampamento foi completamente destruído. Foi muito assustador”, contou Elinor Lester, de 13 anos, que dormia na área mais alta do acampamento.

Segundo ela, as crianças mais novas estavam alojadas em cabanas à beira do rio e foram as primeiras a serem atingidas.

Elinor relatou que acordou com trovões e a força da água batendo contra as paredes.

“As meninas menores correram morro acima, algumas sem sapatos, no escuro. Pela manhã, estávamos sem comida, luz ou água”, disse.O resgate chegou de helicóptero horas depois. “Eles jogaram cordas para a gente atravessar uma ponte com a água no joelho.”

A mãe da adolescente, Elizabeth Lester, contou emocionada que seu outro filho estava em outro acampamento da região — o Camp La Junta — e conseguiu escapar. “Meus filhos estão seguros, mas saber que outras pessoas ainda estão desaparecidas está me destruindo por dentro”, desabafou.

Segundo o governo estadual, ao menos 11 meninas e uma monitora ainda estão desaparecidas. A família de Lila Bonner, de 9 anos, confirmou que o corpo da menina foi encontrado próximo ao leito do rio, a cerca de 10 km do acampamento. Ela é uma das vítimas oficialmente identificadas.

