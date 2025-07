Mundo Brigado com Trump, Elon Musk anuncia criação de “Partido da América” e diz que não será difícil rivalizar com republicanos e democratas

O presidente dos EUA chamou o anúncio de Musk "ridículo". (Foto: Reprodução)

O bilionário Elon Musk anunciou a criação de um novo partido político, chamado “Partido da América”, e disse que “não será difícil” rivalizar com os partidos Republicano e Democrata. Com isso, o bilionário se coloca de vez como adversário político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Dono da SpaceX, Tesla e da rede social X, Musk afirmou que os EUA “não são uma democracia” e se baseou em uma enquete realizada com seus seguidores no X na sexta-feira (4), Dia da Independência americana, para criar o partido.

Ele sugeriu que o cidadão dos EUA “seja independente” do atual sistema político do país, dominado por uma dualidade entre o Partido Republicano e o Partido Democrata — que Musk chama de “partido único”.

“Com uma margem de 2 para 1 [na enquete], vocês querem um novo partido político, e vocês terão! Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos sob um sistema de partido único, não em uma democracia. Hoje, o Partido América é formado para devolver sua liberdade”, afirmou Musk em publicação no X direcionada ao povo americano.

O anúncio ocorreu após aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de megapacote tributário e orçamentário de Trump, criticado por Elon Musk, e é mais um episódio de escalada da briga entre o bilionário e o presidente republicano. Antes aliados políticos, os dois romperam a aliança no final de maio após a saída de Musk do governo.

O movimento de Musk já deve mirar as eleições legislativas e estaduais de 2026, chamadas de “midterms”, em que 33 assentos do Senado e todos os 435 assentos da Câmara dos Deputados estarão em disputa, além do governo de 36 estados e outros cargos das esferas judicial e legislativa a nível estadual.

No mesmo dia, Trump chamou de ridícula a ideia de Musk de criar um novo partido e apontou que ficou “triste ao ver Elon Musk ‘sair completamente dos trilhos’, basicamente se tornando um desastre nos últimos cinco semanas”, segundo a Reuters.

“Iniciar um terceiro partido só aumenta a confusão… Ele pode se divertir com isso, mas eu acho ridículo”, disse Trump a repórteres antes de embarcar no Air Force One em Morristown, Nova Jersey.

Recentemente, o presidente republicano ameaçou cortar bilhões de dólares em subsídios federais das empresas do bilionário e deixou em aberto a possibilidade de o deportar dos EUA.

Musk não deu mais detalhes sobre quando o partido será oficialmente lançado até a última atualização desta reportagem. No entanto, ele pediu sugestões de como fazer o lançamento e disse que “será muito divertido”.

O bilionário sul-africano ainda deu uma prévia de como pretende abordar a política com seu novo partido, utilizando “força extremamente concentrada em um ponto preciso do campo de batalha”, e fez referência ao general grego Epaminondas, do Exército de Tebas, que impôs derrotas a Esparta no século IV.

“Uma forma de colocar isso em prática seria focar com precisão cirúrgica em apenas 2 ou 3 cadeiras no Senado e de 8 a 10 distritos da Câmara. Dadas as margens legislativas extremamente apertadas, isso já seria suficiente para exercer o voto decisivo em leis polêmicas, garantindo que elas realmente reflitam a vontade do povo”, afirmou Musk.

Musk já havia ameaçado criar o “Partido da América” no início da discussão do megapacote de Trump no Congresso, e disse que gastaria dinheiro para tirar do cargo os parlamentares que apoiassem o projeto de lei.

O primeiro sinal de insatisfação entre investidores após o anúncio de Musk veio ainda no sábado. A gestora Azoria Partners adiou o lançamento de um fundo ligado à Tesla, e o CEO da Azoria, James Fishback, pediu que o bilionário esclareça suas ambições políticas e disse que o novo partido abala a confiança dos acionistas de que ele estaria focado em suas empresas, como prometeu após deixar o cargo no governo americano.

