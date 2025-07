Rio Grande do Sul Polícia investiga a morte de dois idosos após queda de carrinho elétrico em lago de parque turístico na Serra gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Acidente vitimou casal porto-alegrense que passeava no estabelecimento. (Foto: Divulgaçã0/Mátria)

A Polícia Civil investiga a morte de um casal de idosos, na tarde de sábado (5), após o carrinho elétrico em que passeavam cair dentro de um lago em São Francisco de Paula (Serra Gaúcha). O acidente ocorreu no Parque de Flores Mátria e teve como vítimas dois moradores de Porto Alegre, ambos de 61 anos. Suas identidades ainda não foram confirmadas, nem informações sobre velório ou sepultamento.

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia de Gramado (responsável pelo caso), Fernanda Aranha, o veículo de pequeno porte era alugado pela administração do estabelecimento turístico a visitantes. Disse, ainda, que o homem e a mulher já estavam sem vida quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local para prestar os primeiros socorros, por volta das 17h.

A causa do óbito só deve ser conhecida após a divulgação do laudo necroscópico pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) – fontes extraoficiais sugerem a provável ocorrência de afogamento. Também serão analisados depoimentos prestados por testemunhas e funcionários do parque, imagens registradas por câmeras de segurança do parque e avaliação técnica dos carrinhos apreendidos, a fim de determinar se houve falha humana, mecânica ou outro motivo.

Empresa se manifesta

Inaugurado em novembro de 2021 em uma área superior a 50 hectares às margens do quilômetro 68 da rodovia estadual ERS-235, o estabelecimento é apresentado no site matriaparque.com.br como “o maior parque de flores da América”. São 30 jardins de diferentes espécies botânicas, e entrada mediante ingresso pago.

A empresa gestora (sob o comando de um casal catarinense) se manifestou sobre o acidente, por meio de nota em suas redes sociais. Confira, a seguir, a íntegra do texto:

“É com profundo pesar que o Mátria Parque de Flores informa que, na data de hoje, ocorreu um acidente envolvendo um veículo dentro das dependências do parque. Desde os primeiros instantes, nossa equipe prestou todo o suporte necessário às pessoas envolvidas além de acionar e colaborar de forma imediata e integral com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.

Neste momento de dor, expressamos nossa mais sincera solidariedade as famílias impactadas por esse episódio tão triste. Compartilhamos sentimento de luto e nos colocamos à disposição para o que for necessário. Em respeito à família e a todos os nossos visitantes, o parque estará fechado neste domingo, 6 de julho de 2025”.

(Marcello Campos)

