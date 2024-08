Acontece 24ª edição da Fenarroz teve início nessa terça-feira em Cachoeira do Sul

6 de agosto de 2024

A feira terá programação que reúne diversas atrações, o arroz é apenas um dos produtos apresentados no evento. Foto: Divulgação A feira terá programação que reúne diversas atrações, o arroz é apenas um dos produtos apresentados no evento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após a 24ª edição da Fenarroz ter sido remarcada em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a feira de grandes negócios e de atrações turísticas teve início nessa terça-feira (6) com tema de Reconstrução do Agronegócio, em Cachoeira do Sul.

Com uma programação que reúne diversas atrações, o arroz é apenas um dos produtos apresentados no evento. A feira contará com palestras sobre silvicultura – estudos sobre as maneiras naturais e artificiais de restaurar e melhorar o povoamento nas florestas –, noz pecan e turismo rural. Terá ainda, pela primeira vez neste ano, uma área voltada a soluções inovadoras, o Espaço Agrotec, que se destaca como uma vitrine para a inovação e a tecnologia agrícola, evidenciando tendências e avanços importantes para o setor.

A programação é cuidadosamente elaborada para enfatizar práticas e soluções inovadoras que impulsionam a eficiência e a sustentabilidade no campo brasileiro, contando com palestras, debates e apresentações de startups.

O evento contará com um total de 310 expositores, incluindo 40 agroindústrias familiares.

Quarta-feira (7)

HACKATHON DE INOVAÇÃO – Cocria Agro

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Quinta-feira (8)

9h – 4° Seminário da Noz Pecan

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

12h – CACISC MEIO DIA

Local: CTG José Bonifácio Gomes

13h – 4° Seminário da Noz Pecan

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h – Reflorestamento – CMPC

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h30 – Oficina “A Lavoura do Arroz: importância histórica e cultural”

Local: Memorial Nacional do Arroz – anexo Pavilhão Exposições

17h – “SICT – Programa Produtos Premium'” por Jonathan Vaz Martins Silva da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do RS

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

19h – Painel: “Evolução dos processos de vendas com o uso da tecnologia”

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Sexta-feira, dia (9)

10h – Solenidade oficial de abertura da 24ª Fenarroz

Apresentação do Coral Vozes do Viveiro e AABB

Local: Ginásio da Fenarroz

14h – 3º Seminário Nacional da Mulher no Agro – A força feminina da reconstrução do RS

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h – Seminário Raízes Douradas – Fortalecendo raízes, construindo o futuro – SEBRAE e CACISC

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Sábado, (10)

9h – II Seminário Turismo Rural e Desenvolvimento Regional

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

14h – Seminário Universidades

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Domingo (11)

10h – Movimento Rotariano

15h – Sarau da Academia Cachoeirense de Letras-ACL e Poetas do Vale

16h30 – Orquestra Estudantil João Neves

17h – Grupo de Capoeira Oxosse karcará

Local: Ginásio da Fenarroz

