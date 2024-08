Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha passa a contar com um novo espaço para a prática de tiro

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Instalações são adequadas ao treino com qualquer arma em uso pela corporação. (Foto: Divulação/Polícia Civil)

Os agentes da Polícia Civil gaúcha contam, desde essa terça-feira (6), com um novo espaço em Porto Alegre para treinamento de tiro. Com obras realizadas entre dezembro e março, a estrutura está localizada na avenida Bento Gonçalves nº 8.855, bairro Agronomia (Zona Leste), ao lado da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

A unidade conta com equipamentos modernos e é adequada à prática individual ou coletiva de todos os tipos de arma-de-fogo utilizados pela corporação, inclusive modelos de calibre 5.56 e 7.62. Também servirá para a realização de outras atividades, incluindo cursos de formação de novos policiais e aprimoramento dos profissionais já atuantes.

O espaço recebeu a denominação “Linha de Tiro Comissário de Polícia Ricardo de Souza Salamon”. Trata-se de uma homenagem ao professor que atuou durante longo período na Academia de Polícia Civil e que faleceu em 2023. Ele era um entusiasta e profundo conhecedor do tema.

A verba investida provém do Plano de Investimento do Fundo Especial de Segurança Pública (Fesp). Já o projeto de construção resultou de iniciativa da Divisão de Planejamento e Coordenação da Chefia de Polícia, a partir de uma ideia discutida durante encontro dos secretários de Segurança Pública dos Estados da Região Sul, mais São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Com a palavra…

De acordo com o chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira, a corporação tem agora um um novo patamar de aprimoramento. Isso permite a atualização permanentemente em um dos itens de grande importância para a segurança de seus agentes: o tiro tático-operacional.

Já a diretora da Academia de Polícia Civil (Acadepol), delegada Elisangela Melo Reghelin, mencionou que a nova linha de tiro será utilizada por todos os policias civis do Estado, mediante acesso amplo e democrático:

“A nova linha também pode ser acessada por viaturas, o que possibilita treinamentos operacionais específicos, bem como treinos com armas longas. Parcerias com outras instituições serão estabelecidas, para que igualmente possam utilizar a estrutura”.

Por fim, o diretor da Divisão de Armas, Munições e Explosivos, delegado Dinarte Marshall Júnior, corroborou os elogios às instalações inauguradas nessa terça-feira. Também participaram da solenidade o diretor do Departamento de Polícia do Interior, Delegado Anderson Spier, a ex-chefe de Polícia e atualmente deputada estadual Nadine Anflor e outras autoridades.

(Marcello Campos)

2024-08-06