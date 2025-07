Rio Grande do Sul Gaúchos que fazem história são homenageados na Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa é capitaneada pelo deputado estadual Luiz Marenco. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia marcada para as 17h desta segunda-feira (7), o deputado estadual Luiz Marenco (PDT) entregará as medalhas da 55ª e 56ª legislaturas a personalidades que deixaram um legado histórico nos segmentos da saúde, cultura e solidariedade no Rio Grande do Sul. O evento tem como local o Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa.

Algumas das homenagens são póstumas, com a presença de familiares dos protagonistas. A lista inclui médicos, artistas, empresários e voluntários de destaque.

Honraria póstuma

– Welton Goularte Terres: médico natural de Canguçu, fundamental para a instalação e construção do Hospital de Caridade da cidade.

– Telmo de Lima Freitas: cantor e compositor que deixou um vasto legado poético-musical à cultura gaúcha.

– Glênio Fagundes: poeta, compositor, apresentador de rádio e televisão, com ampla atuação na valorização da cultura do Rio Grande do Sul.

– Luiz Carlos Borges: músico e compositor com reconhecimento internacional, considerado o principal chamamecero gaúcho.

Honraria presencial

– Leonel Gomez: cantor, compositor e acordeonista que enaltece a cultura fronteiriça com sua obra musical.

– Sérgio Francisco Benini: empresário reconhecido por sua atuação voluntária e heroica no resgate de moradores de Roca Sales durante a enchente que assolou o Estado.

Coma a palavra, o autor

Natural de São Jerônimo, o cantor nativista Luiz Marenco tem 60 anos e cumpre segundo mandato. Sua atuação parlamentar tem sido pautada, dentre outras ações, por iniciativas de reconhecimento a personalidades gaúchas.

“Nossa missão como legisladores vai além das leis. É também preservar memória e valores que fortalecem a dignidade e identidades coletivas”, destaca. “As homenagens desta segunda-feira são um gesto de gratidão a figuras emblemáticas do Estado, construindo um futuro com raízes firmes no passado.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/gauchos-que-fazem-historia-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa/

Gaúchos que fazem história são homenageados na Assembleia Legislativa

2025-07-06