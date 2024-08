Rio Grande do Sul Devolução de ICMS em eletrodomésticos no RS: aplicativo facilita pesquisa de preços

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Programa contempla quem sofreu prejuízo residencial por causa das enchentes. (Foto: Roberto Stuckert Filho/Arquivo PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os gaúchos contemplados pelo programa de devolução de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) embutido nos valores finais de fogões, geladeiras e máquinas de lavar podem utilizar uma ferramenta online gratuita para pesquisar e comparar preços desses eletrodomésticos. A pesquisa é realizada por meio do aplicativo “Menor Preço”, da Receita Estadual.

Disponível para plataformas Android e iOS, o sistema também possui filtros que identificam os locais mais próximos do usuário e fornecem canais de contato das lojas. A tabela é atualizada de forma constante e pode ser conferida por meio de uma nova aba, denominada “Itens para sua casa”. Confira o passo-a-passo:

– Baixe o aplicativo “Menor Preço”, de forma rápida e gratuita.

– Na aba “Pesquisar Produtos”, informe descrição, marca ou código-de-barras do item desejado.

– A ferramente online usará sua localização para encontrar os menores preços nos estabelecimentos mais próximos.

– Verifique a lista de preços e os estabelecimentos onde foram praticados.

– Escolha o estabelecimento desejado e siga as instruções para chegar até lá.

– Para utilizar todas as funcionalidades do aplicativo, é necessário realizar um cadastro gratuito no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), aberto a qualquer cidadão com CPF.

– A nova aba com os três grupos de eletrodomésticos aptos à devolução do ICMS mostra os preços de venda e os estabelecimentos mais próximos.

Linha Branca

O governo gaúcho lançou no dia 1º de agosto um site com as regras do programa de restituição do valor referente ao ICMS que incide sobre o preço final de geladeiras, fogões e lava-roupas. O alvo da iniciativa são indivíduos com residências diretamente atingidas pelas enchentes de maio.

No endereço eletrônico devolveicmslinhabranca.rs.gov.br, qualquer cidadão já pode consultar se tem direito ao benefício. Basta digitar o número do CPF e a data de nascimento.

O programa é válido somente para compras realizadas entre 1º de maio e 31 de dezembro deste ano. Outra restrição se refere ao estabelecimento responsável pela venda, que deve ser localizado no Rio Grande do Sul e emitir nota fiscal com o número do CPF do beneficiário.

Por fim, o comprovante tem que apresentar Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Trata-se da denominação padronizada de determinado produto no bloco regional e que serve de referência no comércio realizado entre seus países-membros.

O abatimento é de 17% sobre o preço ao consumidor, desde que o valor não extrapole os limites determinados pelo programa (descritos a seguir). Além disso, o valor geral de devolução obedece ao teto de R$ 1 mil por beneficíario, mesmo que ele tenha adquirido produtos nas três modalidades.

– Fogão de cozinha (a gás ou à lenha): devolução máxima de R$ 175.

– Máquina de lavar (até 18 quilos ou “tanquinho”): R$ 375.

– Geladeira, frigobar ou freezer: R$ 450.

Quem recebeu o Auxílio Reconstrução (R$ 5.100, fornecidos em parcela única pelo governo federal) também pode ser contemplado. Os detalhes estão em decreto estadual publicado na edição de terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Abrangência

O governo gaúcho estima que a iniciativa contemplará cerca de 1 milhão de pessoas identificadas pelo Mapa Único do Plano (MUP). Trata-se de um sistema lançado em maio e que tem por base a análise de imagens de satélite para identificar as áreas mais atingidas pela maior catástrofe já ocorrida no Estado.

Para direcionar a política pública de forma efetiva, a Receita Estadual cruzou esses dados com endereços indicados nos cadastros de faturas de energia elétrica e telefonia, por meio do Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) e Portal do Servidor Público.

(Marcello Campos)

