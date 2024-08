Acontece 24ª Fenarroz: Memorial Nacional do Arroz apresenta oficina especial para a manutenção do seu acervo

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

A oficina é uma oportunidade única para os participantes aprenderem técnicas de conservação de patrimônio. Foto: Divulgação A oficina é uma oportunidade única para os participantes aprenderem técnicas de conservação de patrimônio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fenarroz contará com atração especial que visa valorizar a importância do arroz na história econômica, desde as suas origens até o momento atual. O Memorial Nacional do Arroz está organizando uma oficina diferente para a manutenção do seu acervo, que tem como objetivo resgatar as origens, valorizar e difundir a importância do arroz na história econômica, cultural e social de Cachoeira do Sul.

Essa iniciativa faz parte de uma série de eventos e atividades que destacam a importância histórica e cultural da lavoura do arroz. A programação é organizada pela Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura (Amicus) e busca engajar a comunidade e os visitantes em uma celebração do patrimônio agrícola da região.

No memorial, os visitantes terão a oportunidade de conhecer produtos, tecnologias e estudos que trouxeram a produção do arroz desde o início até o nível atual de desenvolvimento da produção e processamento do mais importante alimento do mundo. A oficina de manutenção do acervo será realizada nos dias 15 e 16 de julho, das 14h às 17h, no próprio Memorial.

