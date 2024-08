Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebe homenagem por sua atuação nas enchentes de maio

Homenagem foi realizada durante o workshop "Tecnologia e Inovação: Perspectivas para a Justiça Estadual Brasileira", realizado pela Justiça do Estado de Alagoas em parceria com o Consepre. (Foto: Caio Loureiro/TJAL)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi homenageado, na sexta-feira (2) pelo Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil) por conta da atuação durante as enchentes que atingiram o estado gaúcho em maio deste ano.

“Foi uma emocionante homenagem surpresa dos colegas Presidentes de Tribunais de Justiça e quero dividi-la com os demais colegas magistrados e servidores do Judiciário gaúcho, que se dedicaram integralmente para o atendimento das demandas urgentes da sociedade em meio à catástrofe climática”, declarou o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Alberto Delgado Neto, durante o WorkShop “Tecnologia e Inovação: Perspectivas para a Justiça Estadual Brasileira”, realizado pela Justiça do Estado de Alagoas em parceria com o Consepre.

“Vivemos algo inusitado nunca visto antes na história do Rio Grande do Sul e, graças à colaboração de todos os Tribunais brasileiros, e com a autorização do CNJ, conseguimos repassar cerca de R$ 200 milhões às Prefeituras em calamidade pública, recursos oriundos de multas pecuniárias de todo o País. O Judiciário mostrou a sua unidade e salvou muitas vidas com esta atitude”, acrescentou Delgado.

Ele destacou também a importância da criação do Comitê de Tribunais sediados no Rio Grande do Sul, que vem agindo de forma intensa pela recuperação do Estado após as enchentes.

Um vídeo demonstrando a atuação de magistrados e servidores públicos durante a tragédia climática foi exibido aos participantes do evento. “Essa calamidade mostrou para todos que, se a gente quiser, como instituição, pode fazer muito além do que simplesmente julgar processos”, concluiu o Desembargador Alberto, que estava acompanhado do Juiz Assessor da Presidência, André Pires.

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho, Vice-Presidente de Tecnologia do Consepre, disse que ficou impressionado com a força e a resiliência do povo gaúcho.

“Eu, sinceramente, não conseguia sequer terminar de ver as reportagens na televisão a respeito das enchentes, tamanha a minha comoção com o que aparecia”, enfatizou o magistrado. “Logo o Rio Grande do Sul estará reerguido para a alegria de todo o povo brasileiro que se uniu em torno da causa”, concluiu Tourinho.

WorkShop

A respeito do evento sobre inovação e tecnologia, o Presidente Alberto Delgado Neto disse que a iniciativa demonstrou que o Poder Judiciário brasileiro está na vanguarda em termos de sistemas de virtualização. “Tivemos uma explanação de todos os Presidentes de Tribunais de Justiça sobre os mecanismos utilizados em seus Estados, bem como uma atualização do que o mundo em geral está utilizando nesta área”, afirmou.

No encerramento do evento, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho, enfatizou a importância do diálogo em prol da sociedade. “Quanto mais conversarmos em eventos desta forma, ampliaremos as alternativas para o aperfeiçoamento dos serviços que prestamos”, afirmou o magistrado alagoense.

