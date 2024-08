Olimpíada Paris 2024: baterias de Gabriel Medina e Tati Webb no surfe são adiadas

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Provas aconteceriam neste sábado (3), às 14h (de Brasília); a previsão é que agora aconteçam na segunda-feira (5) (Foto: William Lucas/COB)

As semifinais e finais do surfe na Olimpíada de Paris 2024, que aconteceriam neste sábado (03), foram adiadas devido às más condições climáticas em Teahupo’o, no Taiti. As baterias estavam previstas para acontecer às 14h (de Brasília).

Uma nova chamada será realizada às 1h30min (horário de Brasília) de segunda-feira (05) para confirmar o horário das provas. Tatiana Weston-Webb representa o Brasil na competição feminina, enquanto Gabriel Medina tenta conquistar uma medalha no masculino.

De um lado da chave feminina, Tati enfrenta a costa-riquenha Brisa Hennessy. Quem avançar, encara a vencedora do duelo entre a americana Carolina Marks e a francesa Johanne Defay.

No masculino, o adversário de Medina será o australiano Jack Robinson. A outra chave é composta pelo peruano Alonso Correa e pelo francês Kauli Vaast.

2024-08-03