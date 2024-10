Mundo 25% da população do Líbano está sob ordem de evacuação de Israel, afirma agência da ONU

15 de outubro de 2024

Forças de paz da ONU acusaram o Exército israelense de disparar "repetida" e "deliberadamente" contra suas instalações no Líbano Foto: Reprodução de vídeo Forças de paz da ONU acusaram o Exército israelense de disparar "repetida" e "deliberadamente" contra suas instalações no Líbano. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Cerca de 25% de toda a população do Líbano está sob ordem de evacuação de Israel, afirmou nesta terça-feira (15) a ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refugiados).

Desde o início da ofensiva contra o Hezbollah no Líbano, em 20 de setembro, as Forças Armadas israelenses têm emitido avisos exigindo que a população de diferentes regiões do país deixem suas casas. Os comunicados são feitos em áreas que Israel pretende bombardear, principalmente no Sul do país e na capital Beirute.

“As pessoas estão atendendo a esses chamados para se retirarem e estão fugindo com quase nada”, disse nesta terça a diretora regional da ACNUR no Oriente Médio, Rema Jamous Imseis.

Só no Sul do Líbano, 20 vilarejos foram totalmente esvaziados após Israel ordenar que moradores se retirassem. Segundo a ACNUR, com base em dados do governo libanês, o número de pessoas forçadas a deixar suas casas no Líbano por conta da guerra já passa de 1,2 milhão. A população total do país é de cerca de 5,4 milhões.

Praticamente todos os residentes que recebem as ordens de Israel – geralmente através de mensagens por celular e na imprensa local – acatam o pedido, já que o Exército libanês, enfraquecido, não tem conseguido proteger a população.

Israel alega que as regiões em que ordena as evacuações são redutos do Hezbollah. Algumas dessas localidades também contam com forças de paz da ONU, destacadas para conter os conflitos já existentes anteriormente entre Israel e o Hezbollah. No entanto, os capacetes azuis, como são chamados esses soldados, entraram no meio do fogo cruzado nos últimos dias.

No fim de semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu que os agentes da missão da ONU deixassem a área. Na segunda-feira (14), o comando da missão negou o pedido e afirmou que os soldados da organização vão permanecer no território.

Em 2000, a Unifil – a missão de manutenção da paz da ONU no Líbano – estabeleceu a “Linha Azul”, uma faixa de 120 quilômetros ao longo do Sul do país para garantir a retirada completa das forças israelenses da nação. À época, essa linha marcou o fim de uma ocupação de Israel na região que durou quase 20 anos.

Netanyahu quer que as forças de paz no Sul do Líbano se retirem das áreas próximas à fronteira com Israel. O primeiro-ministro israelense também nega que o país esteja mirando alvos da Unifil.

No entanto, as forças de paz da ONU acusaram o Exército israelense de disparar “repetida” e “deliberadamente” contra suas instalações, ferindo cinco capacetes azuis. Já Netanyahu alega que o Hezbollah está utilizando “as instalações e posições da Unifil como cobertura para realizar ataques” contra Israel.

