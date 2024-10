Porto Alegre Saiba quem são os vencedores do leilão de lojas do Mercado Público de Porto Alegre

15 de outubro de 2024

Oito lojas foram arrematadas no leilão realizado na semana passada Foto: Giulian Serafim/PMPA Oito lojas foram arrematadas no leilão realizado na semana passada. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O leilão para a permissão de uso de 12 lojas do Mercado Público de Porto Alegre, realizado na última sexta-feira (11), teve oito espaços arrematados, alcançando R$ 468,7 mil de valor arrecadado, superando o lance mínimo esperado, de R$ 122,6 mil.

Os vencedores foram as empresas Flora e Bazar Filhas de Iemanjá, BD Indústria e Torrefação de Cafés Especiais, Pradie Bakery, Cia Andina de Bebidas, Woking Thai Food e Microcervejaria Artesanal Beer Mina.

A outorga inicial será paga em até cinco dias úteis contados do recebimento do documento de arrecadação via e-mail. O período de carência para pagamento das outorgas mensais será de 90 ou 180 dias, dependendo da loja. As outras três lojas e uma banca que não foram arrematadas irão à leilão novamente, sem data definida.

O leilão da maior loja do Mercado Público, com 388 metros quadrados, ocorrerá no dia 3 de dezembro, em sessão pública, que poderá ser acompanhada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, com lance mínimo de R$ 66,48 mil.

