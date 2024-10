Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem a criação do Cemitério Público Municipal para Animais

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A proposta visa garantir "um destino digno" aos animais após a sua morte Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA A proposta visa garantir "um destino digno" aos animais após a sua morte. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA) Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou a ser debatido na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que cria o Cemitério Público Municipal para Animais.

Segundo a proposta, de autoria do vereador Cláudio Janta (Solidariedade), o objetivo é evitar o descarte inadequado dos corpos dos animais, garantindo “um destino digno” aos pets. O cemitério seria subordinado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e ao Gabinete da Causa Animal.

“O intuito é garantir um destino digno, evitando o descarte inadequado dos corpos dos animais, muitas vezes por abandono. A maioria das pessoas que perde seu animal de estimação sofre como se tivesse perdido um ente da família. E, infelizmente, alguns animais não têm um final feliz, pois há quem jogue o corpo deles em lixões. Então, nada mais justo do que um local lindo e cheio de paz espiritual para o descanso do seu companheiro”, afirmou o autor do projeto.

Segundo ele, as famílias tutoras dos animais poderão visitá-los no cemitério, a exemplo do que ocorre com os seres humanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vereadores-de-porto-alegre-discutem-a-criacao-do-cemiterio-publico-municipal-para-animais/

Vereadores de Porto Alegre discutem a criação do Cemitério Público Municipal para Animais

2024-10-15