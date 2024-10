Brasil Menino de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais no Paraná

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Os animais foram chutados, arremessados contra a parede e esquartejados Foto: Reprodução de vídeo Os animais foram chutados, arremessados contra a parede e esquartejados. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Um menino de 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte em Nova Fátima, no Norte do Paraná, no início da noite de domingo (13). Os bichos estavam em uma fazendinha que havia sido inaugurada um dia antes no local. A criança teria participado do evento de abertura do novo espaço.

Os animais foram chutados, arremessados contra a parede e esquartejados. A ação brutal, que durou cerca de 40 minutos, foi registrada por câmeras de segurança e chocou os moradores do município. Os proprietários do estabelecimento acionaram a Polícia Militar após encontrarem coelhos e porquinhos da Índia mortos e visualizarem as imagens das câmeras.

O menino invadiu o local pulando um muro, acompanhado de um cachorro. Não havia ninguém no hospital veterinário no momento do ataque. A Polícia Civil investiga o caso, que também é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

O menino confessou o crime aos policiais e aos proprietários do hospital veterinário. Ele não teria demonstrado arrependimento.

