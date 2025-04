Esporte Renato Portaluppi é apresentado pelo Fluminense: “Muito feliz por estar aqui”

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

O técnico tem vínculo com o clube carioca até o final de 2025 Foto: Divulgação/Fluminense O técnico tem vínculo com o clube carioca até o final de 2025. Foto: Divulgação/Fluminense

Na manhã desta sexta-feira (4), Renato Portaluppi foi apresentado pelo Fluminense como novo técnico do clube. No no CT Carlos Castilho, o ex-jogador participou de uma coletiva de imprensa. Em homenagem a sua volta ao Tricolor Carioca, Renato recebeu a camisa 7, mesmo número que utilizou na conquista do Campeonato Carioca de 1995.

“Acima de tudo, fico muito feliz por estar aqui. É lógico que todas as competições que a gente entra, a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados para conquistar títulos e disso eu não abro mão”, disse o treinador.

“Conversei bastante (com o jogadores), o que procurei passar para o grupo foi alegria de jogar e coragem. Isso o torcedor pode ficar tranquilo que vai ver no meu time. O Fluminense enquanto eu estiver aqui vai jogar como time grande, vai respeitar os adversário, mas vai jogar para dentro, sempre para vencer. Trabalhando sempre com cuidado defensivo. O Fluminense vai jogar como time grande independente do adversário”, afirmou Renato Portaluppi.

O técnico assinou um contrato até o fim de 2025 após uma reunião com o presidente Mário Bittencourt, e o diretor de futebol, Paulo Angioni. O Fluminense é o primeiro clube de Renato Portaluppi após sua saída do Grêmio ao fim do Campeonato Brasileiro de 2024.

