Mundo “A China jogou errado, entrou em pânico”, diz Trump sobre retaliação

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além das tarifas, a China anunciou restrições à exportação de minerais de terras raras para os Estados Unidos. Foto: Reprodução Além das tarifas, a China anunciou restrições à exportação de minerais de terras raras para os Estados Unidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China “jogou errado” após a retaliação tarifária anunciada pelo país contra os EUA nesta sexta-feira (4).

“A China jogou errado, entrou em pânico – a única coisa que não pode se dar ao luxo de fazer!”, escreveu Trump em letras maiúsculas em uma publicação em sua plataforma de mídia social.

A China informou que irá impor tarifas recíprocas de 34% sobre todas as importações dos EUA a partir de 10 de abril, cumprindo a promessa de revidar após Trump intensificar a guerra comercial global. Na quarta-feira (5), o presidente americano anunciou uma tarifa adicional de 34% sobre todos os produtos chineses importados para os EUA, além de uma tarifa de 20% imposta anteriormente para restringir o transporte de fentanil da China para os EUA.

Além das tarifas, a China anunciou restrições à exportação de minerais de terras raras para os Estados Unidos, incluindo samário e disprósio, essenciais para a indústria tecnológica. A medida visa impactar setores estratégicos da economia americana. O Ministério do Comércio chinês também incluiu 11 empresas americanas em sua lista de “entidades não confiáveis”, restringindo suas atividades no país. Entre essas empresas estão fabricantes de drones como Skydio Inc. e BRINC Drones, acusadas de vender armas para Taiwan.

Além disso, a China iniciou investigações antidumping sobre importações de tubos de tomografia computadorizada dos EUA e da Índia, sinalizando uma ampliação das disputas comerciais. Especialistas alertam que essa escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo pode desestabilizar as cadeias globais de produção e afetar negativamente a economia mundial.

A retaliação chinesa também inclui a suspensão de importações agrícolas dos EUA, como sorgo e produtos avícolas, afetando diretamente os agricultores americanos e aumentando as tensões no setor agrícola.

Mercados financeiros globais reagiram negativamente às medidas, com quedas significativas em bolsas de valores e commodities. O índice Nasdaq Composite caiu 20%, enquanto os preços do petróleo atingiram os níveis mais baixos desde a pandemia de covid.

Economistas agora estimam uma probabilidade de 60% de recessão nos EUA em 2025, devido às crescentes tensões comerciais e seus impactos na economia global.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/a-china-jogou-errado-entrou-em-panico-diz-trump-sobre-retaliacao/

“A China jogou errado, entrou em pânico”, diz Trump sobre retaliação

2025-04-04