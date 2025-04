Esporte Confira quantos jogos Neymar ainda tem pelo Santos; jogador enfrenta o Grêmio na Arena

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O contrato do camisa 10 termina no dia 30 de junho Foto: Raul Baretta/Santos O contrato do camisa 10 termina no dia 30 de junho. (Foto: Raul Baretta/Santos) Foto: Raul Baretta/Santos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar, que retornou ao Santos em 2025, deve ser desfalque novamente no Campeonato Brasileiro. O clube paulista enfrenta o Bahia neste domingo (6), às 20h30min, na Vila Belmiro. O jogador já está sem atuar há mais de um mês, se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda.

O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o fim de junho, mas já expressou seu desejo de renovar. A diretoria do clube também estuda aumentar o vínculo até a Copa do Mundo de 2026.

Para a CNN Esportes S/A, O CEO do Santos, Pedro Martins, falou sobre o jogador. “O contrato do Neymar é até o meio do ano, mas nossa ideia e nosso objetivo é estender esse vínculo para que ele permaneça no Santos. Estamos trabalhando para isso […] eu falo que a parte mais difícil já foi feita, que é trazer o Neymar de volta para o futebol brasileiro e para o Santos”, contou.

Ainda sem poder contar com a renovação, Neymar ainda pode fazer mais 12 jogos com a camisa do alvinegro. De todas essas partidas, 10 delas são válidas pelo Campeonato Brasileiro, contando dois clássicos paulistas, contra Corinthians e São Paulo, e dois confrontos da Copa do Brasil.

Confira as partidas restantes

Fluminense: 13 de abril – Maracanã;

Atlético-MG: 16 de abril – Vila Belmiro;

São Paulo: 20 de abril – Morumbi;

Red Bull Bragantino: 27 de abril – Vila Belmiro;

Jogo de ida da Copa do Brasil: 30 de abril;

Grêmio : 4 de maio – Arena do Grêmio;

: 4 de maio – Arena do Grêmio; Ceará: 12 de maio – Vila Belmiro;

Corinthians: 18 de maio – Neo Química Arena;

Jogo de volta da Copa do Brasil: 21 de maio;

Vitória: 25 de maio – Barradão;

Botafogo: 1 de junho – Vila Belmiro;

Fortaleza: 12 de junho – Arena Castelão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/confira-quantos-jogos-neymar-ainda-tem-pelo-santos/

Confira quantos jogos Neymar ainda tem pelo Santos; jogador enfrenta o Grêmio na Arena

2025-04-04