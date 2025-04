Política “Isso não está na pauta”, diz Bolsonaro sobre apoiar o governador Ratinho Jr. para a Presidência da República

De acordo com informações, Ratinho Jr. deve oficializar sua pré-candidatura à Presidência da República ainda neste ano. Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (4) que “não está na pauta” apoiar o nome do atual governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), caso ele decida se lançar como candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

Cumprindo agenda em Curitiba, Bolsonaro foi questionado se o nome do gestor do Paraná seria um bom nome para a Presidência da República, caso o ex-presidente não consiga concorrer ao pleito do próximo ano. Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Isso não está na pauta. […] Sempre gostei dele [Ratinho Jr.]. Tivemos uma boa parceria no passado”, disse Bolsonaro sobre o governador.

De acordo com informações, Ratinho Jr. deve oficializar sua pré-candidatura à Presidência da República ainda neste ano. Ele é o preferido do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, para concorrer ao cargo.

Anistia

Nesta sexta, a jornalistas, Bolsonaro também comentou sobre o ato que realizará no próximo fim de semana, na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa da anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Segundo o ex-presidente, a pauta, que considerou como “humanitária”, está “atrasada”.

“Acredito que teremos muita gente lá [no ato]. Essa anistia humanitária já está atrasada no meu entender”, disse.

A pauta da anistia está travada na Câmara dos Deputados. A oposição decidiu buscar o apoio individual dos deputados para o pedido de urgência do projeto. Antes, a estratégia era alcançar o apoio dos líderes partidários para assinar o requerimento de urgência.

