Esporte Após ser absolvido, Daniel Alves recupera passaportes e já pode voltar ao Brasil

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alves, que jogou pelo Barcelona, também tem nacionalidade espanhola. Foto: Reprodução Alves, que jogou pelo Barcelona, também tem nacionalidade espanhola. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma semana após ser absolvido pela Justiça espanhola, o ex-jogador Daniel Alves recebeu de volta nesta sexta-feira (4) os passaportes brasileiros e espanhol e já está autorizado a deixar a Espanha.

Segundo informou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, o brasileiro esteve nesta sexta ao tribunal para trâmites administrativos e recuperou seus passaportes, retidos desde que ele foi preso pela primeira vez, em 2023.

Alves, que jogou pelo Barcelona, também tem nacionalidade espanhola.

Acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma discoteca em Barcelona, o brasileiro teve seu processo anulado na semana passada pelo Tribunal Superior da Catalunha. Os juízes afirmaram de forma unânime não terem visto provas suficientes que respaldavam ada vítima, embora o brasileiro tenha mudado de versão quatro vezes.

O ex-jogador e sua defesa ainda não haviam se pronunciado sobre se ele virá ou não ao Brasil. Alves tem uma casa em Barcelona, onde vive com a esposa, a modelo espanhola Joana Sanz.

A acusação também não havia se pronunciado, mas a Promotoria que também pedia a condenação do jogador disse na semana passada que vai recorrer contra a anulação do processo – neste caso, a acusação voltaria ao âmbito judicial, desta vez no Tribunal Supremo da Espanha, a instância mais alta da Justiça do país europeu.

Processo anulado

Em sentença divulgada há exatamente uma semana, a seção de recursos do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha decidiu de forma unânime anular a condenação de Alves. O brasileiro havia sido sentenciado por um tribunal de primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por ter estuprado uma jovem em uma discoteca em Barcelona, na Espanha.

Os juízes da seção de recursos concluíram que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador é insuficiente para sustentar a condenação. Com isso, Alves fica automaticamente absolvido. A defesa da jovem informou que irá recorrer.

Assim, o ex-jogador, que foi preso em janeiro de 2023, ficou mais de um ano atrás das grades aguardando julgamento, foi condenado a 4 anos e 6 meses e pagou 1 milhão de euros por liberdade provisória, fica totalmente livre e sem qualquer acusação na Justiça espanhola.

O brasileiro já estava em liberdade provisória desde março do ano passado, quando a Justiça catalã aceitou um recurso da defesa do ex-jogador. Os juízes, no entanto, analisavam outro recurso apresentado pela Promotoria de Barcelona que pedia aumento de pena para Alves.

Na sentença desta sexta-feira, os juízes afirmam entender que houve “imprecisões” e “déficits” na decisão anterior sobre o caso. Eles dizem não duvidar do teor em si da fala da vítima, mas julgaram que a primeira instância deixou “lacunas e imprecisões” ao não esgotar recursos para comprovar a versão da acusação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/apos-ser-absolvido-daniel-alves-recupera-passaportes-e-ja-pode-voltar-ao-brasil/

Após ser absolvido, Daniel Alves recupera passaportes e já pode voltar ao Brasil

2025-04-04