Dad Squarisi 25 dicas rapidinhas

Por Dad Squarisi | 13 de fevereiro de 2022

(Foto: Reprodução)

Mais flexível que cintura de político mineiro? É a língua. Sem apegos e resistências, ela se adapta ao sopro dos tempos. O século 21 tem a marca da rapidez. Faltam horas pra tanta oferta de informação. O português entrou na onda. Mandou a falação plantar batata em terra infértil. Com a bandeira “menor é melhor”, entrou glorioso na era da internet. Ensina as manhas do jeitinho de dizer nota 10 com recurso pra lá de contemporâneo — curto, simples e claro. Quer ver?

1

Maria é pão-duro ou pão-dura? Duro concorda com pão sim, senhores: Maria é pão-duro. João é pão-duro. Maria e João são pães-duros.

2

Superlativo de sério? Acredite. É seriíssimo. Assim, com dois is. Invejosos, necessariíssimo e maciíssimo entraram no time dose dupla.

3

Magríssima, macérrima ou magérrima — o trio dá o mesmo recado: a pessoa está muiiiito magra.

4

“Crime de lesa-pátria.” Isso mesmo. O adjetivo leso concorda com o nome: crime de leso-povo, crime de lesas-pátrias.

5

Olho vivo. O avião pousa. A modelo posa, faz pose. Viu? Uma letra faz a diferença.

6

Em pôr em xeque, xeque se escreve assim — com x. O trio quer dizer ameaçar, pôr em dúvida o valor de alguém ou de alguma coisa.

7

Cheque é documento bancário: Estou sem talão de cheques. Recebi um cheque sem fundos.

8

A casa vem coladinha em outra. Muitos dizem casa germinada. Ops! O que germina é semente. A casa é geminada. A palavra vem de gêmeo.

9

Use estada pra pessoas. Estadia, pra navios, carros: A estada de Lia no Brasil foi curta. A estadia do navio no porto durou três dias.

10

Bichos, vestidos, pianos têm cauda. O doce, calda. Confundir é proibido.

11

Mandado ou mandato de prisão? A Justiça manda. Expede mandado de prisão e outros. Pra lembrar, valem palavras do mesmo time: pau-mandado, bem-mandado.

12

Mandato é representação, delegação: O mandato de deputado é de quatro anos; o de senador, oito.

13

Gente, olho vivo! Acento, com c, é o sinal gráfico (agudo, grave, circunflexo). Assento, com ss, é o lugar onde a gente se senta: Nosso assento é na fila G.

14

Acender é o contrário de apagar. Ascender, o oposto de descer: Acendi a luz. Paulo ascendeu rápido na carreira.

15

Que cilada! Vultoso significa alto, elevado. Vultuoso, atacado de vultuosidade — congestão facial.

16

Pião é o brinquedo com forma de pirâmide. Daí o i. Peão vem de pé. Em Portugal = pedestre. Aqui, trabalhador rural.

17

A gente dorme no colchão. E come coxão. A palavra vem de coxa: Comprei um quilo de coxão mole. Prefiro coxão mole a coxão duro.

18

Moral tem dois gêneros: o moral (= astral), a moral (= ensinamento): O moral do time está baixo. Qual a moral da fábula?

19

Ouve ou houve? Os dois. Ouve é o verbo ouvir; houve, haver: O juiz julga o que houve, não o que ouve.

20

Meio = metade? Então se flexiona: É meio-dia e meia (hora). Ela diz meias verdades. Comprei duas meias-entradas. Eles são meios-irmãos.

21

Meio = um tanto? É invariável: Parecia meio apressada. Estou meio ansiosa. Estão meio sonolentas. Com o tempo, ficamos meio brincalhonas.

22

Tsunami é substantivo masculino: O Brasil está livre de muitos tsunamis. Países da Ásia temem novo tsunami.

23

Respeito, por favor. Mascote é nome feminino e não abre: O tatu-bola foi a mascote da Copa verde-amarela. O panda é a mascote das Olimpíadas de Pequim.

24

Marcha a ré é sem-sem — sem hífen e sem crase: Engatei a marcha a ré do carro sem dificuldade.

25

Pessoa que exerce cargo importante é dignitário.

Leitor pergunta

Tenho dúvida na grafia de duas palavras: camondongo ou camundongo? Jaboticaba ou jabuticaba? (Celina Castro, Vitória)

– O roedor esperto? É o camundongo. Com u. A fruta pretinha 100% nacional? É a jabuticaba. Jaboticaba? Valha-nos, Deus! Dá indigestão.

