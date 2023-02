Porto Alegre 26ª edição do Liquida Porto Alegre é lançada com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Foto: Divulgação

A 26ª edição do Liquida Porto Alegre foi lançada nesta sexta-feira (24), na sede do CDL POA, no Centro Histórico, reunindo lojistas e autoridades.

Com o propósito de movimentar o comércio, gerar arrecadação e empregos, o 26º Liquida Porto Alegre promete promover o ambiente de negócios na Capital. A ação, com descontos que variam entre os lojistas, reúne 4.895 estabelecimentos e ocorre até o próximo dia 5.

O número é o segundo maior da história, inferior apenas a 2020, quando houve 5.121 adesões. Ao todo, 32 segmentos participam do Liquida, com maioria para o setor de vestuários, com 15%. Neste ano, houve algumas mudanças na ação.

Uma delas é a mudança do próprio mote da campanha, que passa a utilizar o conceito de “forno alegre”, ligado a ideia de “derretimento de preços”. Outra é o lançamento de um site com áreas com informações específicas da campanha tanto para o lojista quanto ao consumidor.

O presidente da CDL POA, Irio Piva, explica a relevância do projeto: “O Liquida Porto Alegre marca o final da primeira grande temporada de liquidações, sendo muito importante para, principalmente, os pequenos varejos de toda a cidade fazerem caixa e poderem, ao longo do ano, apresentar ainda mais opções de consumo”.

Ainda, o dirigente complementa que o Liquida também é uma oportunidade valiosa para o hiperlocalismo, “é um excelente momento para os consumidores buscarem os comércios de bairro e fortalecerem suas comunidades locais, assim como, para os lojistas estarem mais próximos de seus clientes e compreenderem mais a fundo suas necessidades”, se referindo a um dos aspectos bastante evidenciados na NRF, a feira mundial de varejo, realizada em Nova York, em janeiro deste ano. Idealizado pela CDL POA em 1997, atualmente, representa a mais importante mobilização do comércio no Brasil e a mais longeva campanha do segmento.

