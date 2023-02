Grêmio Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo na Arena pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA) Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

Grêmio e Novo Hamburgo entram em campo na noite desta sexta-feira (24), às 20h, na Arena, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida inicialmente aconteceria no sábado (25), mas por motivos de segurança, foi antecipada para esta sexta-feira.

O Tricolor já está classificado. O Grêmio pode garantir a liderança do campeonato caso vença o Noia. O time de Renato Portaluppi chegaria a 25 pontos e com três vitórias a mais que o Inter.

Já o Novo Hamburgo conseguiu uma reação sob o comando do técnico Edinho Rosa. Atualmente está em nono com oito pontos. No momento está a quatro jogos sem perder, com três empates.

Provável escalação do Grêmio

Adriel; Thaciano (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Suárez.

Provável escalação do Novo Hamburgo

Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis e João Vinicius; Zé Vitor, Filipe Fraga, Dionathã, Fabrício e Matheus Lagoa; Lucas Gaúcho

Arbitragem

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Auxiliares: Mateus Olivério Rocha e Artur Avelino Birk Preissler

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian

