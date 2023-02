Inter Centroavante Luiz Adriano chega ao Inter e já realiza os primeiros trabalhos no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Luiz Adriano volta ao clube do coração após 16 anos Foto: Ricardo Duarte/Inter Luiz Adriano volta ao clube do coração após 16 anos (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após 16 anos, o centroavante Luiz Adriano está de volta ao Beira-Rio. O camisa 9 chegou nesta sexta-feira (24), em Porto Alegre, para disputar a titularidade do ataque do Inter. A nova contratação do Colorado conversou rapidamente com os jornalistas presente no aeroporto e diz querer estrear o mais rápido possível.

Após desembarcar, o jogador de 35 anos foi até o CT Parque Gigante para ser apresentado aos seus novos colegas de trabalho, gravar conteúdo e dar início às atividades. O atacante deve ficar à disposição para o clássico Grenal, em 5 de março, na Arena do Grêmio.

“Expectativa de jogar o mais rápido possível. Tenho que me apresentar e ver os próximos passos. Eu vinha jogando, estava na temporada, então agora tem que esperar a avaliação. Não tenho palavras para dizer que felicidade estou sentindo por estar voltando. Eu fico muito feliz desse meu retorno”, disse o centroavante.

Luiz Adriano foi formado nas categorias de base do Colorado. O atacante foi campeão mundial em 2006, marcando um gol na semifinal contra o Al Ahly e participou da jogada do gol de Gabiru contra o Barcelona.

