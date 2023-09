A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta quarta-feira (6) mais seis mortes provocadas pelos temporais que atingiram o Estado nesta semana. Os corpos das vítimas foram encontrados em Roca Sales, no Vale do Taquari. Com os novos óbitos, o número total de mortos aumentou para 27.

Somente em Muçum, também no Vale do Taquari, 15 pessoas perderam a vida. Essa é a maior tragédia natural já registrada no Estado, que foi atingido por um ciclone extratropical na segunda-feira (4).

Os temporais causaram estragos em quase 70 municípios gaúchos e deixaram mais de 3 mil desalojados e 1,65 mil desabrigados.