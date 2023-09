Rio Grande do Sul “Faremos de tudo para ajudar a população gaúcha a atravessar esse momento”, diz Lula sobre temporais

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

O Vale do Taquari é uma das regiões mais atingidas pelos temporais Foto: Maurício Tonetto/Secom O Vale do Taquari é uma das regiões mais atingidas pelos temporais. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade aos atingidos pelos temporais que castigaram o Rio Grande do Sul nesta semana. Ele disse que o governo federal fará “tudo para ajudar a população gaúcha a atravessar esse momento”.

“Queria prestar minha solidariedade à população do Rio Grande do Sul, que está vivendo as fortes chuvas. O chefe da Defesa Civil vai ao Estado para ajudar a remediar os problemas causados pelas fortes chuvas. Faremos de tudo para ajudar a população gaúcha a atravessar esse momento”, declarou o petista.

Enviados por Lula, os ministros do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff, sobrevoam nesta quarta-feira (6) as cidades mais atingidas pela passagem do ciclone extratropical no Estado.

“A orientação do presidente Lula é atender o Rio Grande do Sul no que for necessário, tanto em ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução”, afirmou Góes.

Na noite de terça-feira (5), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite se reuniu com secretários para tratar das ações emergenciais de apoio aos afetados pelas fortes chuvas, que deixaram quase 30 mortos, mais de 3 mil desalojados e 1,65 mil desabrigados em aproximadamente 70 municípios gaúchos. Somente em Muçum, no Vale do Taquari, foram registrados 15 óbitos.

