Saúde 29 de outubro, Dia Mundial do AVC: conheça os tipos e saiba como evitar

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Conforme o Ministério da Saúde, a doença é responsável por cerca de 100 mil mortes por ano. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Conforme o Ministério da Saúde, a doença é responsável por cerca de 100 mil mortes por ano. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Com o objetivo de aumentar a conscientização e identificação da doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 29 de outubro como o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame. O AVC já é a principal causa de morte e incapacidade na população adulta no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, a doença é responsável por cerca de 100 mil mortes por ano.

Existem dois tipos de AVC que podem causar danos ao cérebro rapidamente:

– Isquêmico: representa 80% dos casos. Ele ocorre quando um vaso sanguíneo que fornece sangue ao cérebro fica bloqueado.

– Hemorrágico: menos comum e mais grave, ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento interno.

“A hipertensão arterial é a principal fator de risco para o AVC, isso porque o aumento da pressão nos vasos sanguíneos aumenta a possibilidade de romper os vasos sanguíneos no cérebro. Além dele, o diabetes e o colesterol elevado também contribuem para o desenvolvimento do acidente, já que ambos dificultam a circulação sanguínea na região”, aponta Gisele Abud, médica e diretora Técnica da UPA 24h Zona Leste, em Santos (SP).

O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem, que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo de derrame. A reabilitação é uma parte importante do tratamento, e pode começar no hospital. O objetivo é que o paciente recupere a mobilidade, habilidades funcionais e independência física e psíquica.

Obesidade, falta de atividade física, tabagismo, consumo excessivo de álcool e estresse também são fatores de risco para o Acidente Vascular Cerebral. Por isso é sempre importante manter hábitos de vida saudáveis diariamente.

Para prevenir o AVC, é necessário realizar práticas como:

– Monitorar e controlar a pressão arterial;

– Comparecer ao médico para exames rotineiros;

– Realizar atividades físicas regularmente;

– Controlar o sono;

– Controlar situações de estresse;

– Evitar o consumo de álcool e tabaco.

Apesar de ser prevenível e tratável, os casos de AVC aumentaram 70% globalmente entre 1990 e 2021, segundo um estudo da revista The Lancet Neurology. Além disso, as mortes por AVC cresceram 44% no mesmo período, com um aumento de 32% na deterioração da saúde relacionada à doença.

O Acidente Vascular Cerebral é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 39.345 óbitos por AVC no Brasil, segundo dados do Portal de Transparência do Registro Civil, mantido pela ARPEN Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). Esse número equivale a seis mortes por hora.

2024-10-28