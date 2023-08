Expointer 2ª Edição do Troféu Destaques do Agro reconhece expoentes do agronegócio gaúcho, na Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Honraria chega a sua 2ª edição reconhecendo o trabalho e os bons resultados de seis grandes personalidades e entidades do agronegócio gaúcho Foto: O Sul Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Promovido pela Rede Pampa e Pelo Banrisul como parte da programação da Expointer 2023, o Troféu Destaques do Agro chega a sua 2ª edição com o mesmo compromisso de reconhecer e homenagear as personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho através da promoção e disseminação de práticas sustentáveis e ações inovadoras.

A premiação acontece no dia 31 de agosto, quinta-feira, na casa da Rede Pampa, a partir das 19h30, em cerimônia comandada pela comunicadora Vera Armando. Neste ano, serão seis homenageados em cinco categorias – boas práticas ambientais, pesquisa e inovação, agroindústria familiar, técnico especialista em agro e produtor agro.

Os agraciados com o Troféu Destaques do Agro são selecionados a partir da análise de uma comissão que considera os trabalhos desenvolvidos ao longo do último ano safra, valorizando os bons resultados, a adoção das práticas sustentáveis e inovadoras e a capacidade de gerar emprego e renda.

O Troféu, fruto da parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul, conta ainda com o apoio da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/2a-edicao-do-trofeu-destaques-do-agro-reconhece-expoentes-do-agronegocio-gaucho-na-expointer/

2ª Edição do Troféu Destaques do Agro reconhece expoentes do agronegócio gaúcho, na Expointer

2023-08-24