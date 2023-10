Agro 2º Simpósio Agro RS debate tendências e o futuro do agronegócio gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

O evento teve como temática “O Mundo do Agro - Onde está o Rio Grande do Sul?”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

De 6 a 8 de outubro, a cidade de Bento Gonçalves (RS) foi o palco de importantes discussões para o agronegócio gaúcho no 2º Simpósio Agro RS. O evento, promovido pela Albarello & Schmitz – Advocacia e Consultoria, reuniu empresários, cooperativas, consultores, especialistas e diversas autoridades, como o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Com a temática “O Mundo do Agro – Onde está o Rio Grande do Sul?”, o simpósio debateu tendências e buscou entender o atual cenário do mercado, bem como o papel do Estado no crescimento do setor primário. Na programação, atividades para fomentar o networking entre os participantes e palestras sobre tópicos como inovação, mudanças climáticas e tributos.

“Foi de extrema relevância realizar o encontro nesse momento, no qual passamos por uma crise de infraestrutura em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que dos debates suscitarão decisões de impacto para um futuro bem-sucedido do agro gaúcho”, comentou o organizador do evento, Gustavo Schmitz.

