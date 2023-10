Agro 9ª Feira Agrorrural e Turística de Gravataí será realizada de 26 a 29 de outubro

Por Marcelo Warth | 12 de outubro de 2023

Maior feira a céu aberto do município visa fomentar o desenvolvimento econômico, valorizando a agricultura local e impulsionando o turismo. (Foto: Divulgação)

A 9ª Fearg (Feira Agrorrural e Turística de Gravataí) será realizada de 26 a 29 de outubro no Parque de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo, localizado na Estrada Etamar Osmério Soares, 3.870.

“A Fearg une o campo e a cidade, o urbano e o rural. Nossa expectativa é fazer um grande evento para valorizar e fortalecer quem vive da agricultura, da criação de animais, da agroindústria, do comércio, da cultura e de outros segmentos. Queremos aproximá-los da população em geral, aproveitando a vitrine proporcionada pela feira para inúmeros produtos e atividades”, afirmou o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.

A maior feira a céu aberto de Gravataí ocorre no mês de aniversário de 143 anos do município. Segundo a prefeitura, esse é o primeiro evento da cidade com registro no calendário oficial do Ministério do Turismo.

Confira a programação:

26/10 (quinta-feira)

9h- Abertura das Atividades

13h- Abertura Espaço Kids

15h- Baile Melhor Idade com o Grupo Bochincho

17h- Show com Leonardo, Adriano e Banda

18h- Show Grupo Bochincho/ Premiação de Tiro de Laço Taça FEARG na área da Festa Campeira

20h- Show Sandro Coelho

21h30- Encerramento das Atividades

27/10 (sexta-feira)

9h- Abertura das Atividades

11h- Apresentação do Coral Carlos Bina

14h- Apresentação Grupo Maturidade do SESC

15h- Yoga Terapêutica com Professora Tania Marcelino

16h- Apresentação do Grupo de Capoeira Nossas Raízes

17h- Show Grupo Vanera

18h- Premiação de Tiro de Laço Taça Cidade/Aniversário de Gravataí na área da Festa Campeira

18h30- Show com Cleber e Fabiano

20h- Show Grupo Sorriso Lindo

22h- Encerramento da Atividades

28/10 (sábado)

8h30- Abertura das Atividades/ Lançamento da Rota Turística Off Road

9h- Aula com Professores dos Núcleos Esportivos-SMCEL

9h45- Entrada dos Carreteiros

10h- Abertura Espaço Kids

10h30- 3ª Corrida de Aniversário de Gravataí-Modalidade Cross Country

11h- Apresentação CTG Chaleira Preta

13h- Teatro da VIEMSA Essa Tal de Dengue

13h30- Apresentação do CTG Carreteiros da Saudade

14h- Início das Atividades da Escolinha de Trânsito/ Premiação de Tiro de Laço em Equipe na área da Festa Campeira

15h- Apresentação do Coral Nossa Senhora dos Anjos

15h30- Apresentação da Banda da Brigada Militar

16h- Apresentação da Banda Quebra Galho

16h30- Apresentação Danças Açorianas

17h- Abertura Oficial

18h- Show Humorístico com Guri de Uruguaiana/ / Premiação de Tiro de Laço Pai e Filho na área da Festa Campeira

19h30- Show Tchê Barbariedade

20h- Abertura Oficial Festa Campeira

21h- Show Elder Freiberger

22h30- Show Tchê Guri

0h- Encerramento das Atividades

29/10 (domingo)

9h – Abertura das Atividades/ Saída do Passeio Ciclístico

10h- Apresentação do Grupamento de Cães/ Abertura do Espaço Kids

11h- Apresentação da Banda da EMEF Bom Sucesso

13h30- Apresentação Dança Cigana Estrela do Clube de Mães da Santa Luzia

14h- Apresentação do CTG Amanhecer do Rincão/Início das Atividades da Escolinha de Trânsito

15h- Apresentação Grupo Negritude SESC

16h- Show com Gilson e Gabriel

17h- Show Humorístico com Paulinho Mixaria

18h30- Show Grupo Gaúchos de Fato

20h- Show JJSV

21h30- Encerramento das Atividades

9ª Feira Agrorrural e Turística de Gravataí será realizada de 26 a 29 de outubro

2023-10-12