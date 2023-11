Acontece 30 anos de inovação e conquistas marcam a história da Kia Sun Motors no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Jefferson Furstenau e Juliana Furstenau, diretores da Kia Sun Motors no RS Foto: Anna Alves/Divulgação Jefferson Furstenau e Juliana Furstenau, diretores da Kia Sun Motors no RS. (Foto: Anna Alves/Divulgação) Foto: Anna Alves/Divulgação

A Kia Sun Motors comemora 30 anos de atuação no mercado gaúcho. Para celebrar a data, a concessionária de automóveis preparou uma série de atividades junto à comunidade, colaboradores, clientes e parceiros.

O ápice ocorrerá com a festa marcada para o dia 21 de novembro, na unidade localizada na avenida Ceará, 370, em Porto Alegre. O encontro promete marcar o calendário de eventos da Capital dos gaúchos pela experiência que será oferecida, pautada pela inovação, um dos principais pilares da empresa.

As atividades da concessionária no Rio Grande do Sul iniciaram em 1993, com um ousado desafio: apresentar uma marca sul-coreana, desconhecida no mercado regional. Trinta anos depois, ela é uma referência internacional, tendo sido premiada, ao longo desse período, como a melhor concessionária no Brasil e na América Latina.

“São 30 anos construindo fortes laços e conexões com os gaúchos. Fomos ocupando nosso espaço, gradativamente. E nos tornamos uma referência no setor, trabalhando sempre com perseverança, motivação, comprometimento e amor”, avalia Jefferson Furstenau, diretor da Kia Sun Motors à frente do negócio há três décadas.

Furstenau lembra que, no início, a Kia Sun Motors no Rio Grande do Sul enfrentou a árdua tarefa de credibilizar uma marca sul-coreana, que não era conhecida pelos clientes brasileiros. Contudo, em vez de recuar diante dos desafios e das crises de mercado, a empresa apostou nas premissas da inovação, da segurança e na qualidade do atendimento aos clientes.

“Foi assim com os modelos como Carnival, Besta, Cerato, Soul, Picanto e Sorento. Também não nos limitamos ao mercado local. Expandimos lojas para o interior do Estado e abrimos uma filial no Uruguai. Essa expansão reforçou nossa imagem e posicionamento e trouxe também o reconhecimento na forma de prêmios regionais, destacando a concessionária no Top de Marketing ADVB, com a campanha Construindo Laços. Algo que permeia e faz jus à história traçada pela equipe da Kia Sun Motos aqui no Estado”, avalia o empresário.

A equipe da concessionária de veículos também fez história criando o primeiro atendimento móvel pós-venda com o Bongo, que até os dias de hoje é considerado um grande diferencial no quesito fidelização dos clientes, fornecendo auxílio onde for necessário. “Foi uma inovação que fez toda a diferença à nossa consolidação no mercado”, conta Jefferson Furstenau.

Ao longo desse percurso, algumas marcas de automóveis foram se agregando ao portfólio, entre elas a Geely e a Lifan. E agora, mais recentemente, ingressando no universo das duas rodas, como Suzuki, Haojue, Kymco, Hisun e Zontes.

Sustentabilidade e inovação

Para a Kia Sun Motors, inovação está no seu DNA. Desde a forma como os veículos são produzidos e comercializados até a experiência nas concessionárias, um elo entre sustentabilidade e inovação para além do negócio, permitindo assim que os clientes possam explorar os modelos, cores, design, preços e toda a qualidade de um carro.

Outra estratégia da empresa é a de se fazer presente com seus produtos nos grandes eventos do RS, agregando valor e interagindo com novos prospects. Esta constância de atividades aproxima a marca e o seu pull de marketing dos gaúchos. Um bom exemplo disso é o carro “Stonic que Fala”, que utiliza recursos de projeção e inteligência artificial para desenvolver uma interatividade especial com o público. Essa ação foi apresentada em grandes eventos do varejo brasileiro.

Recentemente, a Sun Motors passou por uma mudança de identidade visual global da marca Kia, incorporando o slogan “Movement that Inspires”. A ação vem a somar com a jornada de 30 anos da concessionária gaúcha. “É uma renovação que simboliza o comprometimento em inovar constantemente. Um bom exemplo disso são agora os nossos modelos híbridos com a chegada do Stonic, Niro e Sportage, esse último, na quinta geração sendo o SUV mais vendido da Kia no Brasil. Totalmente em sintonia com a sustentabilidade, tecnologia e inovação”, avalia Juliana Furstenau, sócia-diretora da Kia Sun Motors.

A sustentabilidade é outro valor essencial agregado a toda essa transformação. “Prosperamos em um mercado em constante evolução. À medida que a tecnologia avança e a conscientização cresce, temos a oportunidade de estarmos alinhados a um caminho em direção ao futuro em que a mobilidade é mais limpa e eficiente”, adianta Juliana.

Responsabilidade Social

A trajetória da Kia Sun Motors no RS também se faz muito presente nas ações de responsabilidade social, um dos principais valores e premissas da empresa, que atua há 16 anos na instituição Construindo o Amanhã, que atende crianças no bairro Vila Jardim, em Porto Alegre. Elas também estão inseridas nas atividades comemorativas da Kia, com visitas à concessionária em tardes recreativas e de brincadeiras.

