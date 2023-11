Acontece Banrisul registra lucro líquido de R$ 567 milhões em nove meses

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

O valor é 7% superior ao obtido no período de janeiro a setembro de 2022

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 567,1 milhões nos nove primeiros meses deste ano. O valor é 7% superior ao obtido no mesmo período de 2022.

Segundo dados divulgados pelo banco na segunda-feira (13), o resultado reflete principalmente o crescimento da margem financeira, além do incremento da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

A carteira de crédito do Banrisul atingiu, em setembro, o valor de R$ 52,4 bilhões, aumento de 6,8% em nove meses e crescimento de R$ 3,3 bilhões na comparação com setembro de 2022. Os destaques na ampliação da carteira foram o agronegócio, financiamento imobiliário e crédito comercial para pessoa física.

Alinhado ao direcionamento estratégico do Banrisul, o crédito comercial pessoa física alcançou saldo de R$ 26 bilhões no final de setembro de 2023, dos quais 77,2% são operações de crédito consignado. Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica totalizaram saldo de R$ 8,5 bilhões, dos quais 77,8% são operações de capital de giro e, dessas, 51,8% contavam com a garantia de fundos garantidores.

Em setembro, a carteira de crédito rural atingiu saldo de R$ 10,7 bilhões, com crescimento de 36,4% em nove meses.

A margem financeira dos nove primeiros meses de 2023 totalizou R$ 4 bilhões, com aumento de 18,4% ou R$ 623,7 milhões frente ao mesmo período de 2022, trajetória que reflete, em especial, crescimento mais expressivo das receitas com juros frente ao aumento das despesas com juros.

O crescimento das receitas está relacionado à ampliação do volume médio de operações de crédito e ao aumento nas taxas médias praticadas. Já as despesas foram impactadas principalmente pela elevação da taxa Selic efetiva do período.

O Banrisul contava com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa no final de 2023. De janeiro a setembro, foram realizadas 73,7 milhões de transações.

