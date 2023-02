Esporte 31 anos de Neymar: fãs do atacante opinam na web e falam em fracasso na carreira

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Ao todo, Neymar soma 489 jogos na carreira, 292 gols e 186 assistências. (Foto: Reprodução)

Dia 5 de fevereiro já se tornou uma data conhecida para parte dos torcedores brasileiros: o aniversário de Neymar. Principal jogador do Brasil há mais de uma década, o atacante chega aos 31 anos de idade, com uma carreira muito badalada. No entanto, já sendo tido como um veterano, o atleta ainda não conquistou alguns dos títulos que muitos fãs esperavam, como o prêmio de “Melhor do Mundo” e a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

No Twitter, muitos fãs do craque lamentaram a situação e apontaram um certo “desperdício” do seu talento. Internautas ressaltaram alguns pontos negativos da carreira do jogador, como as polêmicas extra campo relacionadas ao seu nome, mas principiante a transferência para o Paris Saint Germain, em 2017.

“Sendo bem sincero, como um fã dele, Neymar tinha tudo pela frente. Infelizmente, por conta das decisões que ele tinha feito pela carreira, somando as lesões, acabaram o afetando, junto com as polêmicas que ele trazia. O principal problema foi que ele saiu de um time histórico, para um time pequeno e sem história. Acabou só tendo fracasso no PSG, por conta da defesa do time. Infelizmente, ninguém abriu os olhos do Neymar. Nem o próprio pai (esse daí é um parasita)”, escreve um torcedor.

“Neymar, pra mim é uma ‘decepção’. Não porque ele não ganhou nada ou nunca decidiu uma final, mas pelo fato dele ter condições para estar no patamar de Messi e Pelé. Mas, pelas atitudes fora de campo e dentro também, se tornou um jogador odiado, o que ‘apaga’ o que ele fez”, aponta um outro internauta.

“Neymar é craque, disso não temos que falar. Mas, o maior erro do Ney foi ir para o PSG. Se ele tivesse escolhido ir pra um clube da Inglaterra, certamente, hoje ele teria a Bola de Ouro! E o fato de Ney ainda estar no PSG me chateia, porque ele tem capacidade de jogar qualquer time do mundo”, comenta outro fã.

Carreira

Neymar iniciou a sua trajetória no futebol profissional em 2009, pelo Santos, com apenas 16 anos de idade. No Peixe foi tricampeão paulista (2010, 2011, 2012), campeão da Copa do Brasil (2010), campeão da Copa Libertadores (2011) e da Recopa Sul-Americana (2011). Após quatro temporadas no futebol nacional, o atacante se transferiu para o Barcelona, em 2013.

Na Catalunha, ao lado de Suárez e Messi, Neymar viveu o seu melhor momento da carreira. No futebol espanhol ele conquistou o tricampeonato da Copa do Rei (2014/15, 2015/16, 2016/17), duas vezes a La Liga (2014/15, 2015/16), a Supercopa da Espanha (2013), a Liga dos Campeões (2014/15) e o Mundial de Clubes (2015).

Após o destaque no Barça, Neymar se transferiu para o Paris Saint Germain, em 2017 – sendo até o momento a maior contratação da história do futebol (€222 milhões). Na França, o brasileiro viveu altos e baixos e sofreu com algumas lesões graves. Um dos principais objetivos do craque em Paris era conquistar a inédita Champions League do clube, o que ainda não aconteceu. O atacante chegou perto da meta, mas terminou com o vice-campeonato europeu na temporada de 2019-20, quando perdeu a final para Robert Lewandowski e o time do Bayern de Munique por 1 a 0.

Com a camisa do PSG, Neymar venceu o Campeonato Francês (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22), Copa da França (2017/18, 2019/20), Copa da Liga Francesa (2017/18, 2019/20), e a Supercopa da França (2018, 2020).

Seleção Brasileira

Neymar estreou pela Seleção em 2010, logo após a Copa do Mundo da África do Sul. O atacante já disputou 124 partidas com a amarelinha e marcou 77 gols, se tornado o jogador com mais gols com a camisa do Brasil, empatado com o Rei Pelé.

O camisa 10 disputou três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022), todas as suas participações foram marcadas por graves lesões antes ou durante o torneio. O jogador, que já manifestou algumas vezes que o seu maior objetivo é conquistar uma Copa, disse que o Mundial do Qatar seria o seu último, mas ainda não tomou uma decisão final sobre o assunto.

Pelo Brasil, Neymar conquistou a Copa das Confederações (2013) e a medalha de ouro inédita nos Jogos Olímpicos (Rio 2016). Em três Copas Américas, o atacante não foi campeão. Chegou mais próximo do título em 2021, quando perdeu a final para Lionel Messi e a Argentina por 1 a 0, em pleno Maracanã.

Ao todo, Neymar soma 489 jogos na carreira, 292 gols e 186 assistências.

